The Munsters di Rob Zombie è stato classificato PG, perciò adatto ai bambini

Arriva la classificazione PG per un film di Rob Zombie, un qualcosa di più unico che raro, considerando che solitamente i lungometraggio del regista vengono classificati R-Rated, visto che solitamente si tratta di horror molto violenti. E invece The Munsters è stato classificato PG, perciò adatto ad un pubblico di bambini.

Questa è la descrizione associata alla classificazione del film:

Materiale macabro e allusivo, immagini spaventose e linguaggio sopra le righe.

Gli interpreti dei personaggi sono Jeff Daniel Phillips che farà Herman, Sheri Moon Zombie sarà Lily, e Daniel Roebuck sarà Grandpa Munster.

I protagonisti di The Munsters, in Italia conosciuto come I Mostri, sono una famiglia di mostri che vivono in un luogo piuttosto inquietante. La famiglia è composta dal padre Herman che è una specie di creatura di Frankenstein, mentre la moglie Lily è una vampira, così come il nonno, mentre il piccolo Eddie Wolfgang è un lupo mannaro, infine la nipote Marilyn è l’unica ragazza normale.

