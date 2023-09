House of Rejects: uscito un libro sulla trilogia de La Casa dei 1000 Corpi di Rob Zombie

S’intitola House of Rejects, e si tratta di un libro che racconta il percorso che ha portato alla realizzazione della trilogia di Rob Zombie iniziata con La Casa dei 1000 corpi. Il libro è uscito il 21 settembre, ed è disponibile online (ECCO IL LINK).

Questo è il trailer di presentazione.

Si tratta di un volume di 342 pagine, in inglese, realizzato da Dustin McNeill, autore che ha scritto saggi come TAKING SHAPE e REIGN OF CHUCKY, dedicati ad altri classici dell’horror come Halloween e La Bambola Assassina.

Nel volume sono presenti interviste esclusive con cast, troupe e produttori della trilogia; rarissime foto del dietro le quinte del set; possibilità di leggere le prime bozze di sceneggiatura; nuovi dettagli sulla versione integrale de La Casa dei 1000 Corpi; layout e mappe mai visti prima.

E poi ancora, ci sarà un approfondimento sul motivo per cui la Universal ha abbandonato il progetto de La Casa dei 1000 Corpi; dettagli su scene cancellate e alternative; un albero genealogico dettagliato del clan Firefly; nuove informazioni sulle location delle riprese di tutti e tre i film; Un tributo commemorativo al defunto grande Sid Haig.

Nel volume si parlerà anche del regista Rob Zombie, della sue influenze, e del suo percorso come regista.