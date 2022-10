Halloween: Rob Zombie non ha ancora visto la nuova trilogia

Se parliamo della saga di Halloween, i nomi dei filmmaker che si possono maggiormente associare sono tre: John Carpenter, Rob Zombie e David Gordon Green. Quest’ultimo ha realizzato l’ultima trilogia sul personaggio di Michael Myers, ma prima ancora il franchise è stato riportato in auge da Rob Zombie. Il filmmaker ha però dichiarato di recente di non aver visto la nuova trilogia.

In un divertente post di Facebook in cui ha mostrato delle immagini con tanto di nuvoletta di opinioni di fan cambiate negli anni, che volevano prima Rob Zombie come un autore che aveva guastato la saga di Halloween e successivamente come un salvatore, il regista ha dichiarato:

Non ho delle idee riguardo ai nuovi film, e solo perché ancora non ho avuto modo di vederli. Le mie esperienze sui film a cui lavoro sono così folli che arrivo consumato ad Halloween. Triste ma vero.

Ricordiamo che Rob Zombie ha appena finito di lavorare al film su The Munsters, il telefilm comedy horror degli anni Sessanta divenuto un cult. Mentre per quanto riguarda i suoi film della saga di Halloween si tratta di due lungometraggi usciti tra il 2007 ed il 2009.

Halloween Ends è al cinema dal 14 ottobre.