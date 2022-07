The Munsters: Rob Zombie rivela che il film uscirà su Netflix in autunno

Dopo che è stato pubblicato il trailer ufficiale, arrivano delle novità importanti su The Munsters: il nuovo film di Rob Zombie uscirà sulla piattaforma streaming Netflix direttamente in autunno. Ad annunciarlo è stato lo stesso regista.

Questo è il post con l’annuncio dell’uscita di The Munsters su Netflix.

Rob Zombie ha dichiarato:

Questo autunno torneremo indietro al 1964! Sia The Munsters che La Famiglia Addams saranno di nuovo insieme sullo schermo grazie all’opportunità concessa da Netflix. Sono passati 58 anni da quando è nato questo scontro tra titani. Sarà l’intrattenimento ideale per i vostri party con le zucche intagliate.

The Munsters avrà come protagonisti Jeff Daniel Phillips che farà Herman Munster, Sheri Moon Zombie nei panni di Lily Munster, e Daniel Roebuck che farà Grandpa Munster.

Il cast di The Munsters vede presenti anche Richard Brake (31, 3 from Hell) che veste i panni del Dr. Henry Augustus Wolfgang, e Catherine Schell (“Space: 1999,” The Return of the Pink Panther) che farà Zoya Krupp. Dee Wallace, Cassandra “Elvira” Peterson e Jorge Garcia sono gli altri membri del cast, assieme agli attori che hanno fatto parte del telefilm originale, ovvero Butch Patrick e Pat Priest.

