Lenovo Legion: smartphone da gaming con un nuovo SoC Snapdragon in arrivo?

Come anticipato dal noto leaker Evan Blass, Lenovo sta per portare sul mercato un nuovo Legion che dovrebbe risultare davvero importante, in quanto tra le altre cose sarebbe il primo a lanciare un nuovo SoC top di gamma targato Qualcomm. Da non confondersi con il Lenovo Duel 2 Gaming, come specificato dal leaker e ripreso da PhoneArena, si parla infatti dell’inserimento del chipset SM8475, che potrebbe essere all’effettivo una versione migliorata dello Snapdragon 8 Gen 1, che invece ha come numero SM8450.

Il nuovo dispositivo dovrebbe prendere il nome di Lenovo Halo, e fra le altre cose includere uno schermo da 6,67 pollici con risoluzione 2220×1080 FHD+ e refresh rate di 144 Hz, con touch sampling rate di 300 Hz. pare che sarà possibile scegliere fra 8, 12 o 16 GB di RAM, con la memoria di archiviazione UFS 3.1 che dovrebbe essere invece da 128 o 256 GB, seppur risultare particolarmente veloce. Le specifiche anticipar si concludono con una batteria da 5.000mAh pronta a supportare la ricarica rapida a 68 W e con uno spessore di ben 8 mm.

Al momento, non è chiaro quando il dispositivo potrebbe essere svelato e rilasciato di preciso dal colosso, anche se stando al leaker Evan Blass questo avrà modo di raggiungere gli scaffali nel Q3 2022, periodo autunnale in cui il mercato della telefonia dovrebbe essere arricchito anche dalla presenza dei nuovi iPhone. Non ci resterà che vedere quando la compagnia avrà finalmente modo di svelare il dispositivo, che all’effettivo, anche presumendo che all’interno venga incluso uno Snapdragon 8 Gen 1 e non un SoC nuovo di zecca, potrebbe non essere il primo a offrire questo tipo di chip.

Per quel che riguarda le novità legate al mondo del gaming in casa Lenovo, abbiamo da poco parlato del Lenovo Legion Play, dispositivo di cui trovate tutti i dettagli in questo articolo.