Lenovo Legion 9i: una macchina da guerra con raffreddamento a liquido

Lenovo ha da poco annunciato il suo nuovo Lenovo Legion 9i, e non si tratta di un laptop da gaming ordinario. Negli USA sarà disponibile a partire da ottobre, con un prezzo base destinato a far alzare più di qualche sopracciglio: si parte da oltre 4.300 dollari.

Un prezzo giustificato? Forse, perché Lenovo ha effettivamente deciso di mettere sul piatto alcune caratteristiche decisamente eccentriche.

La caratteristica che balza subito all’occhio è il sistema di raffreddamento a liquido interno, rendendo il Legion 9i il primo laptop da gaming da 16 pollici a vantare una soluzione di raffreddamento così avanzata.

Molti laptop utilizzano tradizionalmente il raffreddamento ad aria per gestire le temperature interne, trasferendo il calore attraverso tubi di raffreddamento verso un radiatore. Tuttavia, il Legion 9i fa un passo avanti, utilizzando un sistema di raffreddamento a liquido, con acqua e una pompa dedicata. Questo approccio può gestire una quantità molto maggiore di calore, permettendo al laptop di sfruttare potenze fino a 230W.

Va sottolineato che il raffreddamento a liquido non è una novità assoluta nei laptop di questa dimensione. Tuttavia, solitamente richiedeva un dispositivo esterno che veniva collegato a una porta sul retro del laptop. La novità presentata da Lenovo è che il Legion 9i può raffreddarsi completamente da solo, senza necessità di gadget aggiuntivi.

Nota enormemente positiva per il display, un Mini LED 16:10 con un rapporto screen-to-body del 94%. Il sito americano The Verge sottolinea come si tratti di uno dei rapporti più elevati di sempre – questo vale per l’intero mercato dei laptop, non soltanto per il segmento da gaming. Insomma, davvero notevole.

La linea Legion è dedicata ai prodotti da gaming e in questo caso stiamo parlando di un’opzione di fascia ultra-alta. Non deve stupire, allora, sapere che questo laptop è equipaggiato di default con una NVIDIA GeForce RTX 4090 che può essere accompagnata da ben 64GB di RAM. Che probabilmente è più di quanto vi potrà mai tornare utile. Il processore, invece, è un Intel Core i9-13980HX di 13a generazione. Difficile chiedere di meglio (anche se, giustamente, The Verge ricorda che a breve uscirà il nuovo 7945HX3D di AMD… che promette grandi cose).