Una scoperta rivoluzionaria quella fatta dai ricercatori dell’Australian National University (ANU) che hanno individuato una regione a forma di ciambella, situata all’interno del nucleo liquido della Terra. Molto probabilmente questa scoperta rivoluzionerà la nostra comprensione del campo magnetico terrestre.

I sismologi dell’ANU rivelano che questa struttura, all’interno del nucleo liquido della Terra, si trova alle basse latitudini posizionate parallelamente all’equatore. Il geofisico dell’ANU, il professor Hrvoje Tkalčić, ha notato che le onde sismiche si propagano più lentamente attraverso la struttura appena identificata, rispetto al resto del nucleo esterno terrestre. Ha dichiarato:

La regione si trova parallela al piano equatoriale, è confinata alle basse latitudini e ha una forma a ciambella. Non conosciamo lo spessore esatto della ciambella, ma abbiamo dedotto che raggiunge poche centinaia di chilometri sotto il confine nucleo-mantello.

Struttura nascosta a forma di ciambella

Il professor Tkalčić è arrivato alla conclusione che comprendendo la geometria dei percorsi d’onda, e di come attraversano il volume del nucleo esterno, i ricercatori possono ricostruire i loro tempi di viaggio attraverso la Terra. Non solo, il professore ha aggiunto che questa struttura peculiare è rimasta inosservata fino ad oggi, in quanto gli studi precedenti hanno raccolti dati con una minore copertura volumetrica del nucleo esterno.

Siamo stati in grado di ottenere una copertura volumetrica molto migliore perché abbiamo studiato le onde riverberanti per molte ore dopo grandi terremoti.

professor Tkalčić

Il Dottor Xiaolong Ma, co-autore dello studio, ha osservato che ci sono ancora parecchi misteri sul nucleo esterno della Terra e che devono ancora essere risolti. I ricercatori ritengono che le loro scoperte siano estremamente interessanti, in quanto la bassa velocità all’interno del nucleo liquido suggerisce un’alta concentrazione di elementi chimici leggeri in queste regioni, causando il rallentamento delle onde sismiche.

È evidente che comprendere la composizione del nucleo esterno della Terra, è fondamentale per comprendere il campo magnetico e prevedere il suo potenziale indebolimento. Il campo magnetico è fondamentale per sostenere la vita sulla superficie del nostro pianeta