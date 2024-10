Una scoperta che ha dell’incredibile è quella che è stata di recente effettuata nello spazio, in particolare per quanto riguarda la luna di uno dei pianeti del nostro Sistema Solare, che ha ancora tanto da svelare. La più grande delle cinque lune peculiari di Plutone, ovvero Caronte, è stata sottoposta a recenti studi che hanno permesso di effettuare delle scoperte davvero straordinarie. Tutto ha avuto inizio nel 2015 quando la New Horizons della NASA dopo aver sorvolato il sistema e aver avuto un incontro ravvicinato con la stella ha notato la presenza di una macchia scura sul polo nord. Macchia chiamata Mordor Macula.

Gli scienziati hanno quindi deciso di analizzare questa macchia utilizzando il JWST ovvero il James Webb Space Telescope. E ciò che hanno scoperto è davvero incredibile. Quando a studiare Caronte è stata New Horizons ecco che gli strumenti utilizzati hanno permesso di rilevare ghiaccio d’acqua e sostanze contenenti composti organici e ammoniaca. Ma non solo, tale sonda spaziale è anche riuscita ad individuare alcuni ejecta luminosi presenti intorno ai crateri sulla superficie.

Le scoperte effettuate tramite il JWST, James Webb Space Telescope

JWST grazie all’indagine ad infrarossi effettuata è riuscito a confermare la presenza di acqua e di altre sostanze chimiche individuate in precedenza dalla sonda spaziale New Horizons. Ma non solo, è anche riuscito ad individuare la presenza di anidride carbonica che, secondo i ricercatori, proviene da sotto la superficie ed esattamente potrebbe trovarsi in depositi la cui esistenza risale a quando miliardi di anni fa si è formato Caronte.

Ma non è tutto qui, perché il team di ricercatori tramite lo studio effettuato è riuscito a scoprire anche la presenza di perossido di ossigeno. Si tratta di una sostanza molto particolare che viene solitamente utilizzata come disinfettante oppure ancora per decolorare i capelli. La scoperta è stata pubblicata sulla celebre rivista Nature Communications.