Lenovo Legion Play: Nintendo Switch e Steam Deck hanno un nuovo contendente

La Lenovo Legion Play è la prima console Android progettata per il cloud gaming. Consente di streamere i giochi tripla A e doveva essere presentata durante il MWC 21

In queste ore sono state divulgate online le immagini della Lenovo Legion Play, console di gioco che fa il verso alla Nintendo Switch e all’imminente Steam Deck. Legion è un subrand di Lenovo interamente dedicato ai prodotti per il gaming, dai laptop allo smartphone Legion Duel.

Le immagini della console erano state caricate sulle pagine dedicate all’evento MWC 2021 dei siti in lingua tedesca e giapponese di Lenovo. Se ne deduce che Lenovo inizialmente intendesse presentare il suo nuovo device tra giugno e luglio del 2021, periodo di svolgimento della fiera di Barcellona.

La console di Lenovo, che nel frattempo non è ancora stata presentata ufficialmente, ha un sistema operativo basato su Android. Dovrebbe essere compatibile anche con i principali servizi di cloud gaming, nelle immagini pubblicate in rete si scorge ad esempio l’icona di GeForce Now — piattaforma di Nvidia nonché uno dei primi servizi di questo genere ad aver fatto il suo debutto sul mercato.

Progettata per i giochi AAA, la Lenovo Legion Play è la prima console Android per il cloud gaming. La console offre l’accesso a centinaia di videogiochi in cloud: inizia lo streaming direttamente dalla libreria, oppure gioca ai videogame mobile

si legge in una descrizione ufficiale della console sempre divulgata in queste ore.

La console offre un ricco armamentario di tasti fisici, una porta USB-C, un sistema dual speaker e uno schermo da 7 pollici in formato 16:9 con risoluzione FHD e supporto ad HDR10. Non sembra avere fotocamere.