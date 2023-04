Lenovo ThinkPhone by Motorola: il primo smartphone con doppio brand costa 699$

Il Lenovo ThinkPhone by Motorola è stato lanciato oggi negli Stati Uniti al prezzo di 699 dollari. In Italia viene proposto a ben 999€. È il primo telefono co-brandizzato da Motorola e arriva a nove anni di distanza dall’acquisizione del brand da parte di Lenovo. All’epoca l’operazione era costata 2.91 miliardi di dollari. Secondo The Verge, lo smartphone offre “una suite di funzionalità per la produttività progettate per funzionare con i laptop ThinkPad”.

Il ThinkPhone ha molte delle stesse cose di un telefono di punta mainstream, anche se è prezzato appena sotto i 799 dollari del Samsung Galaxy S23. Viene fornito con un grande OLED da 6.6 pollici 1080p con una frequenza di aggiornamento fino a 144Hz. La qualità costruttiva è abbastanza robusta con un telaio in alluminio, Gorilla Glass sul pannello frontale e il pannello posteriore in fibra testurizzata firmato Lenovo per un tocco più morbido. Il dispositivo ha una certificazione IP68 che ne garantisce la forte resistenza alla polvere e all’acqua.

Oltre al design in parte ripreso da quello dei ThinkPad, c’è anche un tasto rosso sul lato del telefono in omaggio al classico nub della tastiera Lenovo. Puoi personalizzarlo in parte: una doppia pressione può essere assegnata a una delle funzionalità di integrazione ThinkPad del telefono, mentre una singola pressione può fungere da scorciatoia per aprire una specifica app. Il ThinkPhone by Motorola sarà disponibile a partire da domani, 28 aprile, sul sito ufficiale di Motorola.