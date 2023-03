Lenovo non produrrà più smartphone da gaming

Lenovo sta chiudendo la divisione che si occupava dei telefoni da gaming “Legion”. A dare la notizia è il sito specializzato Android Authority, che cita un portavoce dell’azienda:

Lenovo sta interrompendo la produzione dei telefoni da gaming mobili Legion basati su Android come parte di una più ampia trasformazione aziendale e consolidamento del portafoglio di giochi. Come leader nei dispositivi e soluzioni da gioco, Lenovo si impegna a far avanzare la categoria del gioco su diverse forme, concentrando l’attenzione dove può apportare il maggior valore alla comunità globale dei giocatori.

Lenovo continuerà a vendere prodotti della linea Legion, ma limitatamente al segmento dei laptop, monitor e altri accessori da gaming.

Anche se gli smartphone da gaming sembrano spesso un prodotto senza mercato, la notizia ha comunque deluso diversi appassionati. Ad esempio, il sito ArsTechnica ha ricordato che alcuni degli ultimi smartphone da gaming di Lenovo si erano fatti notare per delle soluzioni piuttosto avanzate e degne di merito. Ad esempio, il Lenovo Legion Phone Duel 2 era equipaggiato con uno dei sistemi di raffreddamento più avanzati mai visti su uno smartphone Android: disponeva di due ventole di raffreddamento interne, tubi di calore in rame e molti pad in grafite. Nessun altro smartphone ha mai incluso una soluzione di questo tipo. Il segmento degli smartphone da gaming continua ad essere presidiato da altri brand, come ROG di Asus e Black Shark.