Lenovo ha annunciato dei nuovi laptop da gaming con chip IA per ottimizzare il raffreddamento

Lenovo ha annunciato alcuni nuovi laptop top di gamma destinati ai gamer. Tra questi ci sono le nuove versioni dei Legion Slim 7, Slim 7i, Slim 5 e Slim 5i, oltre a un nuovo Slim 5 in formato da 14 pollici. Come suggerisce il nome, si tratta di dispositivi più sottili e portatili rispetto alle configurazioni più potenti sul mercato.

Oltre ai nuovi processori di Intel e AMD, i dispositivi includono per la prima volta un chip per l’intelligenza artificiale che alimenta quello che Lenovo chiama il suo “motore AI+“. Questa funzione, afferma Lenovo, regola dinamicamente la termoregolazione del sistema per “ottimizzare il raffreddamento e mantenere l’output massimo con il minimo rumore”.

Per quanto riguarda i modelli Slim 7, includono uno schermo 16:10 con opzioni WQXGA / 240Hz e 3.2K / 165Hz. Le tastiere “Lenovo Legion TrueStrike keyboard” hanno illuminazione RGB per ogni tasto, un tastierino numerico completo e un’ottima corsa dei tasti da 1,5 mm. I modelli Slim 5 sono leggermente più semplici; si arriva a uno schermo WXGA / 240Hz sui modelli da 16 pollici con uno schermo OLED sul modello da 14 pollici, e la tastiera ha illuminazione RGB a quattro zone.

Negli USA, entrambi i modelli Slim 7 partono da $1.769,99; i modelli Slim 5 da 16 pollici e Slim 5i partono rispettivamente da $1.199,99 e $1.349,99. I due modelli Intel saranno lanciati ad aprile, mentre i due modelli AMD sono previsti per maggio. Il modello Slim 5 da 14 pollici sarà disponibile a ottobre, con un prezzo ancora da annunciare.