Lenovo Legion Go: leak svela prezzo, specifiche e periodo d’uscita del nuovo handled

Trapelano in rete specifiche, prezzo e periodo di lancio di Lenovo Legion Go, il nuovo PC portatile che mira a sfidare Steam Deck e ASUS ROG Ally.

Dalle pagine di Windows Report arrivano nuovi dettagli su prezzo, specifiche e periodo di lancio del chiacchierato Lenovo Legion Go, il nuovo PC portatile in formato handled che punta a sfidare Steam Deck e la nuovissima ASUS ROG Ally. Stando a quanto riportato dalla testata, il dispositivo equipaggiato con Windows 11 verrà presentato ufficialmente l’1 settembre in occasione dell’IFA 2023. Il lancio, invece, dovrebbe avvenire ad ottobre 2023.

Il prezzo sarebbe di 799 euro sul mercato europeo, in linea quindi con quello di ROG Ally ma piuttosto distante da quello proposto da Steam Deck. A giustificare un prezzo così alto ci sarebbero le specifiche tecniche che si mostrano piuttosto elevate.

Parliamo, infatti, di un dispositivo dotato di massiccio schermo da 8,8 pollici con risoluzione 1600p (2560 x 1600) e refresh rate a 144Hz e alimentato dai nuovi processori Phoenix di AMD, ottimizzati per il gaming e la grafica di ultrabook.

Di seguito vi riportiamo le specifiche tecniche trapelate in rete grazie a Windows Report:

Dimensioni (L x P x A) : Modulo base – 210 mm x 131 mm x 20 mm, Modulo base con controller collegati – 299 mm x 131 mm x 41 mm (pollici): 11,8″ x 5,15″ x 1,61″

: Modulo base – 210 mm x 131 mm x 20 mm, Modulo base con controller collegati – 299 mm x 131 mm x 41 mm (pollici): 11,8″ x 5,15″ x 1,61″ Peso : 640gr con controller staccati, 854gr con controller collegati

: 640gr con controller staccati, 854gr con controller collegati Colore : Shadow Black

: Shadow Black Display 8,8″ QHD+ (2560 x 1600) IPS; 16:10 10-point Touch (144Hz / 97% DCI-P3 / 500nits / 83%AAR)

8,8″ QHD+ (2560 x 1600) IPS; 16:10 10-point Touch (144Hz / 97% DCI-P3 / 500nits / 83%AAR) Touchpad : Multi-finger

: Multi-finger Processore : fino a Ryzen Z1 Extreme con grafica AMD RDNA

: fino a Ryzen Z1 Extreme con grafica AMD RDNA Memoria : 16GB 7500Mhz LPDDR5X

: 16GB 7500Mhz LPDDR5X Spazio di archiviazione : 256GB / 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242

: 256GB / 512GB / 1TB PCIe 4.0 NVMe M.2 2242 Sistema operativo : Windows 11

: Windows 11 Batteria : 2 celle da 49,5 WH per il dispositivo, 900 mAh per i controller

: 2 celle da 49,5 WH per il dispositivo, 900 mAh per i controller Ricarica : 65 W max, alimentatore da 65 W USB-C in confezione

: 65 W max, alimentatore da 65 W USB-C in confezione Porte : Jack audio combo da 3,5 mm,2 x USB Type-C 4.0, 1 x lettore di schede microSD

: Jack audio combo da 3,5 mm,2 x USB Type-C 4.0, 1 x lettore di schede microSD Audio : 2 x 2W Altoparlanti Microfono a doppio array near-field

: 2 x 2W Altoparlanti Microfono a doppio array near-field Connettività : Wi-Fi 6E (802.11 ax) 2 x 2, Bluetooth 5.2

: Wi-Fi 6E (802.11 ax) 2 x 2, Bluetooth 5.2 Software: Legion Space e 3 mesi di iscrizione gratuita a Xbox Game Pass Ultimate

Vi ricordiamo, prima di lasciarvi, che tutte le informazioni riportate non sono comunque state ancora confermate. Restiamo dunque in attesa della presentazione ufficiale.