Apple rimanda ancora l’iPhone pieghevole, se ne parla nel 2024 (rumor)

14—Dic—2021 / 10:35 AM

Apple continua a tentennare: il lancio del primo iPhone pieghevole rischia di venire posticipato ancora una volta. Lo rivela un report dell’analista Ross Young pubblicato su Display Supply Chain.

A pesare, scrive Ross Young, è l’attuale crisi dei semiconduttori e, più in generale, della componentistica elettronica. Crisi che secondo l’analista potrebbe protrarsi per tutto il prossimo biennio. Apple punterebbe ad uscire con il suo prodotto già nel 2023, ma Young definisce questa ipotesi inverosimile, dando per scontata una release nel 2024. Una tesi che trova il parere favorevole anche dell’analista Ming Chi-Kuo.

Cosa sappiamo sul primo iPhone pieghevole? Apple ci lavora da diversi anni, alcuni rumor suggeriscono che l’azienda abbia già realizzato alcuni prototipi funzionanti in Asia; saranno un punto di partenza, Apple dovrà perfezionare tecnologia e design nel corso dei prossimi anni e probabilmente dovrà lavorare a diverse generazioni di prototipi prima di arrivare al prodotto finale.

La diagonale dello schermo principale, una volta aperto, dovrebbe arrivare ad 8 pollici. Il pannello dovrebbe essere un OLED prodotto da LG. Lecito aspettarsi un bundle con la Apple Pencil (o un accessorio simile progettato appositamente per l’iPhone pieghevole). Anche per questi motivi, in passato si era discussa l’ipotesi che un eventuale iPhone pieghevole avrebbe potuto ‘uccidere’ l’iPad Mini — viste che condividerebbero dimensioni e esperienza d’uso.

Oggi il mercato degli smartphone pieghevoli è dominato da Samsung – che detiene un marketshare superiore al 90%. Segue, da una distanza forse insormontabile, Huawei. La situazione si sta facendo decisamente interessante: ad esempio domani verrà presentato il primo pieghevole di Oppo.