Oppo Find N: il primo smartphone pieghevole si mostra in un breve teaser

Oppo ha annunciato il suo primo smartphone pieghevole. Si chiama Oppo Find N e verrà presentato ufficialmente il prossimo 15 dicembre. Nel frattempo Oppo ha mostrato un breve video teaser dl device.

Teaser che rivela un form factor a libretto, simile a quello del Samsung Z Fold o dell’Huawei Mate X. Troviamo quindi un display interno particolarmente largo – con una diagonale da piccolo tablet – e un secondo schermo esterno che consente di usare lo smartphone in modo tradizionale.

Nel post pubblicato sul blog dell’azienda, Pete Lau ha spiegato che Oppo ha preferito aspettare che i tempi fossero maturi prima di presentare il suo primo smartphone pieghevole. “Preferiamo prenderci i nostri tempi, vogliamo offrire ai clienti un’esperienza d’uso grandiosa, non ci interessa rincorrere i trend”. Una stoccata a Samsung e al disastroso lancio del primo Samsung Galaxy Fold di tre anni fa.

This is the exquisitely engineered #OPPOFindN.

— OPPO (@oppo) December 9, 2021