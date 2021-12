NVIDIA RTX 4090 Ti e AMD Radeon RX 7000 già usate per minare Ethereum?

Non abbiamo ancora molti dettagli per quel che riguarda i piani relativi alle prossime schede video in fase di realizzazione presso AMD e NVIDIA, ma sembra che un leak possa aver fatto chiarezza sul tutto. Come riportato sulle pagine di Wccftech, parliamo nello specifico di una serie di modelli trovati in possesso di alcuni miner, che sembra possano aver avuto delle versioni delle schede video in anteprima, mentre ancora non si sa nulla in merito a quando verranno presentate.

Si parla nello specifico di RTX 4090 Ti e di AMD Radeon RX 7000, svelate dalla piattaforma di Flexpool. Al momento, non c’è alcun modo di capire se il software ha davvero anticipato i nomi dei prossimi modelli delle schede video, visto che potrebbe trattarsi di informazioni sbagliate o di un qualche tipo di errore del programma, ma non è detto che non si tratti in realtà di veri e propri test condotti da parte delle principali aziende.

Attualmente infatti, ben 3 miner sono al lavoro nel processo con un overclock test della RTX 4090, assieme a uno identico per la RX 7000 e a un control test che si aggiunge per la controparte AMD. Mentre il gioiellino di invidia sembra pronto per produrre da 1,2 a 1,3 TH/s, sembra invece che la RX 7000 si attesti su 657.3 GH/s in fase control e 480 GH/s in fase di overclock. Basti pensare che le RTX 3090 arrivano a produrre 110-120 MH/s, e che dovrebbe trattarsi quindi di un modello con circa 10.000 volte le performance della precedente ammiraglia di NVIDIA.

La farm in questione sta producendo una quantità di Ethereum davvero spaventosa, con una media di 2,47 TH/s, con una produzione di quindi 5 ETH in sole 3 ore e un guadagno presunto di 4 milioni di dollari mensili. Staremo a vedere se i dati si riveleranno reali, e se le nuove produzioni delle compagnie saranno davvero dei mostri del mining.