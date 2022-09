NVIDIA 4000: in arrivo le nuove schede video in un evento dedicato

Il 20 settembre, il CEO di Nvidia Jensen Huang terrà uno speciale keynote " GeForce Beyond " alla conferenza GTC 2022 dell'azienda per l'annuncio delle nuove GPU.

È ampiamente previsto che NVIDIA annuncerà le sue GPU della serie 40 in questo evento dopo che la società ha confermato che avrebbe discusso della sua architettura GPU di nuova generazione al GTC. Con nome in codice Ada Lovelace, la prossima architettura GPU introdurrà le nuove schede grafiche della serie RTX 40 per sostituire l’architettura Ampere esistente della compagnia.

Le voci continuano a suggerire che NVIDIA stia lavorando su GPU RTX 4080 e RTX 4090, inizialmente si diceva che il mostro RTX 4090 fosse una versione di luglio e potrebbe offrire un grande aumento delle prestazioni rispetto alle schede RTX 3090 e persino RTX 3090 Ti esistenti.

Mentre la compagnia potrebbe essere pronta ad annunciare la sua serie RTX 40, le GPU della serie RTX 30 esistenti vivranno insieme a queste di nuova generazione. NVIDIA ha costruito troppe GPU, quindi è attualmente costretta ad adeguare i prezzi al dettaglio a causa dell’inventario in eccesso, con il risultato che le schede della serie RTX 30 appaiono in sconto dopo anni di aumenti dei prezzi da parte dei rivenditori. La domanda di GPU è stata smorzata dal crash delle criptovalute, quindi è probabile che vedremo la serie RTX 30 sugli scaffali ancora per un po’.

Nvidia trasmetterà in streaming il suo evento GeForce Beyond su Twitch e YouTube e l’evento inizierà alle 17:00 (ora italiana) del 20 settembre.