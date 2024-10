Non serve per il gaming, ma per le infrastrutture che alimentano le intelligenze artificiali. La potente GPU Blackwell ha già registrato il soldout per tutto il prossimo anno: chi la ordina ora, la riceverà dopo il 2026.

La GPU Blackwell potrebbe presto diventare prodotto più riuscito di sempre della storia di NVIDIA, grazie a una domanda che sta raggiungendo livelli senza precedenti. Le capacità e la potenza di calcolo offerte da Blackwell hanno attirato l’attenzione di grandi attori del mercato come Microsoft, Meta, Oracle e OpenAI. Morgan Stanley ha riferito che l’intera fornitura di prodotti Blackwell è già stata venduta fino al 2025: la domanda supera di gran lunga le capacità di produzione di NVIDIA.

La GPU delle meraviglie: fondamentale per l’AI

Secondo l’analista Joseph Moore di Morgan Stanley, dopo un incontro con il CEO di NVIDIA Jensen Huang e il CFO Colette Kress, l’intelligenza artificiale è un investimento a lungo termine destinato a una crescita sostenibile nel futuro. Morgan Stanley non solo ha aumentato le valutazioni del prezzo delle azioni NVIDIA, ma ritiene che Blackwell giocherà un ruolo cruciale nella crescita dell’azienda. I nuovi ordini per Blackwell che non sono già in coda verranno consegnati verso la fine del prossimo anno, rafforzando la domanda per l’architettura Hopper, che continuerà a essere rilevante.

Le prime prove della GPU Blackwell indicano un potenziale enorme per l’industria, superando di gran lunga la domanda per la generazione Hopper. NVIDIA Hopper è stata la prima architettura a alimentare il boom dell’IA, portando la valutazione dell’azienda oltre i 1000 miliardi di dollari: Blackwell sembra destinata a fare ancora meglio.

Per far fronte all’enorme domanda attesa, NVIDIA ha annunciato un’importante partnership con Foxconn: assieme realizzeranno una colossale fabbrica di chip in Messico.