NVIDIA GeForce RTX 4080 avvistata in un’immagine

In un’immagine trapelata della presunta scheda grafica NVIDIA GeForce RTX 4080 Founders Edition possiamo ammirare il gioiellino avvolto in plastica, quindi è un po’ difficile inventare i dettagli, ma confrontando il dispositivo di raffreddamento con la GeForce RTX 3080 Founders Edition, allora possiamo sicuramente vedere un grande cambiamento. Sebbene la copertura generale sia molto simile alla Founders Edition della serie RTX 30 esistente, la stessa RTX 4080 sembra aver ricevuto un dispositivo di raffreddamento più grande questa volta, paragonabile a quello della RTX 3090.

Il dispositivo di raffreddamento Founders Edition o FE sembra presentare un design a doppio slot ma viene fornito con un dispositivo di raffreddamento e una copertura più larghi e ventole molto più grandi che comprendono 7 pale mentre i dispositivi di raffreddamento RTX 3080 e RTX 3090 presentavano 9 pale sulle ventole. La scheda sembra anche avere un logo “RTX 4080” leggermente diverso rispetto all’RTX 3080 e sembra che NVIDIA stia davvero pianificando di riutilizzare i suoi dispositivi di raffreddamento esistenti e modificarli un po’.

La NVIDIA GeForce RTX 4080 dovrebbe utilizzare una configurazione GPU AD103-300 ridotta con 9.728 core o 76 SM abilitati delle 84 unità totali, mentre la configurazione precedente offriva 80 SM o 10.240 core. Mentre la GPU completa viene fornita con 64 MB di cache L2 e fino a 224 ROP, l’RTX 4080 potrebbe finire con 48 MB di cache L2 e anche ROP inferiori a causa del suo design ridotto, inoltre la scheda dovrebbe essere basata sul PCB PG136/139-SKU360.

Per quanto riguarda le specifiche di memoria, la GeForce RTX 4080 dovrebbe avere capacità GDDR6X da 16 GB che si dice siano regolate a velocità di 23 Gbps su un’interfaccia bus a 256 bit e ciò fornirà fino a 736 GB/s di larghezza di banda. Rimane ancora un po’ più lenta della larghezza di banda di 760 GB/s offerta dall’RTX 3080 poiché viene fornita con un’interfaccia a 320 bit ma ha una capacità di 10 GB. Per compensare la larghezza di banda inferiore, NVIDIA potrebbe integrare una suite di compressione della memoria di nuova generazione per compensare l’interfaccia a 256 bit.