AMD 7700: trapelati dei benchmark dei nuovi processori

Con dei nuovi leak, il processore 7700X di AMD è stato segnalato in un test CPU-Z (ora cancellato) che è stato pubblicato su Twitter dal famoso leaker Tum_Apisak (per gentile concessione di Tom’s Hardware). Il device AMD di nuova generazione è riuscito a raggiungere 774 in single-thread e un punteggio di 8.381 in multi-thread. Quest’ultimo mostra che il 7700X ha appena superato dell’1% il Core i9-12900K di punta di Intel e, rispetto al Core i7-12700K, il chip AMD era dell’8% più veloce, mettendo quel risultato multi-core contro il Ryzen 7 5800X e la CPU in entrata è il 28% più veloce.

Per il single-thread, l’immagine non sembra così eccezionale per AMD, con il 7700K che rimane indietro rispetto ai 12700K in questo caso, ed è circa uguale al 12600K in effetti (il processore Ryzen era dell’1% più veloce di quest’ultimo), tuttavia, il 7700K ha battuto il 5800X del 21% in single-thread.

Tum_Apisak ha anche fornito uno screenshot di CPU-Z che mostra la versione al dettaglio del 7700X (apparentemente un modello inviato a un revisore) che aumenta a 5425 MHz su tutti i core, che supera di poco il boost nominale di 5,4 GHz (di 25 MHz, ovviamente, a seconda della qualità del chip si ottiene, un 7700X potrebbe essere in grado di abbassare il piede un po’ di più durante il massimo boost).

Quella presa mostra anche il TDP di 105 W per il processore e che il 7700X è stato testato su una scheda madre Gigabyte X670E Aorus Master con RAM di sistema DDR5-6400.