AMD annuncia i nuovi processori Ryzen 7000

AMD ha annunciato le sue nuove CPU Ryzen 7000, affermando prestazioni superiori alle attese per i suoi nuovi processori Zen 4. Ha anche promesso che la migliore CPU da gioco arriverà il 27 settembre per 699$. Questo è il Ryzen 9 7950X a 16 core e 32 thread e, contrariamente alle prime voci sui prezzi, questo lo pone ben 100$ al di sotto del prezzo originale dello Zen 3 Ryzen 9 5950X con caratteristiche simili.

L’aumento iniziale delle prestazioni gen-on-gen per le nuove CPU Zen 4 è stato compreso tra l’8 e il 10% di aumento delle istruzioni per clock (IPC), con questi dati ci si affida a metriche normalizzate e a un punteggio su più benchmark diversi, sia computazionali che di gioco, quindi tutto questo deve ancora essere preso con le pinze fino a quando non saranno inseriti i diversi chip nei banchi di prova per un corretto Test di gioco della CPU.

Trovate qui di seguito la lista delle nuove CPU annunciate, con i relativi miglioramenti apportati dal colosso.

Per i giocatori, le metriche a thread singolo sono probabilmente più importanti di un aumento effimero dell’IPC e AMD sta anche regolando il precedente guadagno di prestazioni a thread singolo totale del 15% precedente fino al 29%. È quasi il doppio, anche se quel numero è preso da un test Geekbench rispetto a un chip 5950X, e dovremo di conseguenza scoprire i risultati reali in-game.