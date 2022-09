AMD potrebbe presentare i nuovi Ryzen 9 al CES 2023

L’ultima voce riguardante le parti V-Cache di Zen 4 arriva da Greymon55 che ha avanzato un Tweet criptico riferendosi alle CPU Ryzen 7000 3D V-Cache. Secondo quanto riportato, si vocifera di tre CPU Ryzen 3D V-Cache, Ryzen 9 7950X3D, Ryzen 9 7900X3D e Ryzen 7 7800X3D. Sulla base delle SKU, sembra che AMD si rivolgerà al mercato di fascia alta con chip V-Cache e parti V-Cache tradizionali potrebbero arrivare al dettaglio in seguito.

Non sappiamo che tipo di stack SRAM (3D V-cache) saranno presenti sulle parti Zen 4. I processori V-Cache Zen 3 di ultima generazione come Ryzen 7 5800X3D presentavano un singolo CCD Zen 3 con 64 MB di LLC impilati verticalmente sopra il die, per il Ryzen 7 7800X3D, questo potrebbe anche essere vero poiché presenterà un singolo CCD Zen 4 con 8 core e 16 thread.

Tuttavia, il Ryzen 9 7950X3D e il Ryzen 9 7900X3D potrebbero essere dotati di due CCD Zen 4 con rispettivamente 12 core e 16 core ciascuno. Non possiamo ancora dire con certezza se AMD avrà un singolo CCD impilato con uno stack di cache 3D o se entrambi i CCD Zen 4 saranno impilati e resta da vedere anche se AMD conserva lo stack di cache da 64 MB o cambia.

In ogni caso, se AMD utilizzerà lo stack SRAM da 64 MB (3D V-Cache) esistente, avremo fino a 104 MB di cache sul Ryzen 7 7800X3D, fino a 140 MB di cache sul Ryzen 9 7900X3D e ben 144 MB di cache sul Ryzen 9 7950X3D. Si tratta di un aumento di 2,6 volte rispetto al Ryzen 7 7700X, dell’85% rispetto al 7900X e dell’80% rispetto al Ryzen 9 7950X, ma ancora più importante, sembra che AMD abbia riservato la SKU 7800X per la variante 3D.