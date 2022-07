NVIDIA mostra il sistema di sviluppo AI NVIDIA Jetson AGX Orin

Electromaker “mostra progetti entusiasmanti realizzati da produttori di tutto il mondo”, e quando Ian Buckley del sito web fai-da-te si è fermato per parlare con Doruk Sönmez, istruttore certificato NVIDIA DLI e ingegnere di analisi video intelligente, del Jetson AGX Orin Developer Kit, gli spettatori hanno potuto vedere in azione il superpotente kit di sviluppo AI.

Il kit per sviluppatori NVIDIA Jetson AGX Orin include un modulo Jetson AGX Orin ad alte prestazioni ed efficienza energetica e può emulare gli altri moduli Jetson Orin. Ora si avranno a disposizione fino a 275 TOPS e 8 volte le prestazioni di Jetson AGX Xavier nello stesso format factory compatto per lo sviluppo di robot avanzati e altri prodotti di macchine autonome.

Supportato da NVIDIA JetPack e piattaforme software specifiche per casi d’uso, tra cui Isaac per la robotica e Metropolis per le città intelligenti, questo kit per sviluppatori fornisce tutto ciò di cui si ha bisogno per iniziare subito, inoltre Buckley spiega sul sito Web del venditore che “se eseguissi il sistema senza testa con ottimizzazioni, potrebbe supportare fino a 30 flussi a 1080p a 30 fps”.

Incluso nel kit è il modulo NVIDIA Jetson AGX Orin con dissipatore di calore e scheda carrier di riferimento, un controller di interfaccia di rete wireless 802.11ac/abgn, un adattatore di alimentazione USB-C con cavo e la “Guida rapida e di supporto” per iniziare. Il kit per sviluppatori di NVIDIA è in vendita a partire da $1999 sul sito del venditore Arrow, ma Electromaker vende anche il kit per $ 2436,25. Sebbene sia un kit di sviluppo dal costo molto elevato, è attualmente uno dei sistemi a scheda singola più potenti sul mercato.