TikTok: ritorna la feature delle Q&A con nuove funzionalità

Non è passato molto da quado TikTok ha aggiunto un’interessante funzionalità che permette agli utenti di inviare delle domande ai creatori di contenuti, in maniera simile a come risultava già possibile fare sulla piattaforma di Instagram. Tuttavia, molti potrebbero non essere a conoscenza dii questa possibilità, visto che per qualche motivo non noto il colosso ha deciso di rimuoverla ufficialmente solamente dopo poco tempo dal lancio.

A distanza di qualche mese però, ecco tornare il tutto, come riportato sulle pagine di 9to5Mac, con anche diversi miglioramenti e ulteriori opzioni pronte a rendere la feature delle Q&A di TikTok ancora più utile. Come svelato da Natt Navarra, questa volta risulta possibile invitare altre persone a rispondere a delle domande, scegliendo se renderle visibili sul proprio profilo o nasconderle, optando per la possibilità di permettere di vederle solamente agli amici o ai follower, o disabilitando completamente il tutto.

New! TikTok has relaunched its Q&A feature with new features You can now invite other people to answer your question TikTok is building out an Ask on TikTok community feature h/t @Sam_Schmir pic.twitter.com/D4GsnwVLrX — Matt Navarra (@MattNavarra) November 29, 2021

Come inoltre da poco emerso, è in sviluppo anche un’ulteriore funzionalità che prende il nome di “Ask on TikTok“, e dovrebbe permettere una volta lanciata di lanciare a ruota libera delle domande in una community aperta. Si parla poi di un’enorme lista con tutte le domande che sono già state poste, utile al fine di evitare doppioni quando ci si pone dei dubbi, che dovrebbero infatti contenere anche tutte le risposte pubbliche arrivate.

L’ultima novità emersa è che TikTok sembra quasi pronta a implementare una feature atta a permettere ai creatori di contenuti di taggare degli utenti nei video, al fine di rendere più facile la comprensione di chi sta partecipando a un determinato filmato. Staremo a vedere quando le prossime feature si faranno vedere, con la possibilità di sfruttare le Q&A fin da subito, sempre ovviamente che i creatori a cui si è interessati vogliano permetterlo.