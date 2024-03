Rilasciato l’aggiornamento “Moment 5” di Windows 11: ecco le nuove funzionalità

Microsoft ha rilasciato l’aggiornamento Windows 11 “Moment 5” per le versioni 23H2 e 22H2, dando il via al rollout di nuove funzionalità, come le abilità e i plugin di Windows Copilot, l’accesso vocale, i miglioramenti dell’intelligenza artificiale per ClipChamp e Photos e i miglioramenti del narratore.

La strategia dell’ “innovazione continua2 di Windows

L’aggiornamento Moment 5 inizierà oggi per gli utenti di Windows che hanno attivato l’impostazione “Ricevi gli ultimi aggiornamenti non appena sono disponibili” in Windows update. Una volta attivata questa impostazione, gli utenti di Windows 11 23H2/22H2 possono fare clic sul pulsante “Controlla aggiornamenti” per ricevere un nuovo aggiornamento di Windows Configuration che abilita le nuove funzionalità nel sistema operativo. Gli aggiornamenti di Windows Configuration sono utilizzati come parte della strategia di “innovazione continua” di Microsoft che distribuisce nuove funzionalità non appena sono pronte, anziché aspettare di essere installate tramite aggiornamenti delle funzionalità. Questa nuova strategia di assistenza consente a Microsoft di rilasciare le funzionalità più rapidamente nel corso dell’anno piuttosto che durante i periodi di patch programmati. Se si sceglie di non installare l’aggiornamento di oggi, le funzionalità inizieranno a essere distribuite a tutti gli utenti di Windows 11 23H2/22H2 con l’aggiornamento opzionale di anteprima non di sicurezza di marzo e successivamente a tutti gli utenti come parte degli aggiornamenti di sicurezza del Patch Tuesday di aprile 2024.

Le novità dell’aggiornamento Windows 11 23H2 Moment 5

Nei nuovi annunci di oggi, Microsoft ha dichiarato che l’aggiornamento Windows 11 23H2 (Moment 5) include numerose nuove funzionalità, tra cui spicca il miglioramento di Microsoft Copilot.

Tuttavia, ci sono altre molte altre novità, che abbiamo illustrato di seguito:

Microsoft Copilot

Microsoft sta ampliando le capacità di Copilot introducendo plugin che integrano servizi di terze parti. I primi due plugin sono per OpenTable e Instacart, che consentono di prenotare rapidamente una cena o di ordinare cibo per una festa se si preferisce rimanere a casa. Oltre ai plugin, Microsoft Copilot è stato migliorato con nuove abilità che consentono di aprire rapidamente varie impostazioni, ottenere informazioni sul dispositivo o avviare funzioni di accessibilità.

Funzioni di Clipchamp e Foto potenziate dall’intelligenza artificiale

Microsoft sta introducendo nuove versioni di Photos e Clipchamp con funzioni AI che facilitano l’editing di foto e video. Foto riceve la funzione Generative Erase, che consente di selezionare e rimuovere oggetti indesiderati o imperfezioni dalle immagini. Clipchamp ha una nuova funzione che elimina i vuoti di silenzio dai video. Mentre il nuovo Clipchamp viene distribuito oggi, Generative Erase arriverà presto, ed è già stato testato nel programma Windows Insider.

Nuove funzioni di accessibilità

Windows 11 Moment 5 porta con sé nuove funzioni di accessibilità come l’Accesso vocale e i miglioramenti del Narratore. Accesso vocale è una nuova funzione che consente di controllare Windows 11 con la voce e di creare nuove scorciatoie vocali personalizzate per eseguire comandi con la voce. “È ora possibile creare comandi personalizzati per eseguire rapidamente ciò che si sta cercando di fare utilizzando una sola frase“, si legge in un annuncio di Yusuf Mehdi di Microsoft. “Dall’incollare testo e file multimediali, alla pressione dei tasti della tastiera o dei clic del mouse, all’apertura di cartelle, file, app o URL, le scorciatoie vocali sono lì per aiutarvi“. La funzione funziona ora su più monitor, rendendo più semplice il controllo di tutte le app aperte. Anche Narrator ha ricevuto miglioramenti, come l’anteprima delle voci prima di scaricarle e l’utilizzo di un nuovo comando da tastiera per spostarsi facilmente tra le immagini sullo schermo. Microsoft afferma che il rilevamento del testo nelle immagini, compresa la scrittura a mano, da parte del Narrator è migliorato e il programma ora informa l’utente dei segnalibri e dei commenti in Word.

Suggerimenti intelligenti di snap

È ora possibile passare il mouse sul pulsante di minimizzazione e massimizzazione di una finestra aperta per visualizzare i suggerimenti di snap sulla riorganizzazione automatica delle finestre aperte per sfruttare al meglio la superficie dello schermo. Con questa versione di Windows 11, Microsoft introduce i suggerimenti intelligenti di Snap, che suggeriscono layout diversi a seconda delle app aperte.

Esperienza Widget aggiornata

Anche la funzione Widget viene migliorata, consentendo di personalizzare il pannello Widget organizzandoli in categorie.

Nuove funzionalità Enterprise

Windows 365 Boot ha ora una nuova modalità dedicata che consente di accedere automaticamente al PC Cloud quando si accede a Windows, utilizzando l’autenticazione senza password e una nuova esperienza di cambio rapido dell’account. Le aziende possono anche personalizzare ciò che gli utenti vedono quando accedono a un PC Cloud, ad esempio mostrando il marchio aziendale. Lo Switch di Windows 365, che consente di accedere al PC Cloud dalla Task View, è stato migliorato per facilitare la disconnessione e per mostrare indicatori che consentono di determinare più facilmente se si sta utilizzando una schermata del PC Cloud o del PC locale. È importante ricordare che non tutte queste funzioni saranno disponibili a partire da oggi, mentre alcune saranno disponibili nel corso del prossimo mese.