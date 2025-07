Dalla tradizione all’innovazione: il rimedio naturale che sta rivoluzionando la cura dei capelli

Un team di ricercatori coreani ha fatto una sorprendente rivelazione, qualcosa che potrebbe rivoluzionare l’ambito della cosmesi e soprattutto tutto ciò che riguarda la cura dei capelli. Alla base di questa scoperta, una pianta orientale che risponde al nome di Justicia Procumbens, un vegetale che da sempre viene utilizzato in ambito medico, ma che potrebbe avere dei risvolti positivi anche in altri settori.

Lo studio guidato dal Korea Food Research Institute in collaborazione con la società agricola Woore Green Science ha quindi potuto constatare come trattare i capelli con questa pianta portasse dei notevoli miglioramenti a soli tre mesi dall’inizio del trattamento. I capelli di coloro che si sono sottoposti allo studio sono risultati più spessi, più lucidi e anche più elastici.

Utilizzare delle piante selvatiche come queste, quindi, è davvero rivoluzionario in un campo come quello della cosmesi, proprio perché le piante in questione hanno subito dei considerevoli adattamenti per poter sopravvivere alle intemperie.

Cura dei capelli: ecco i miglioramenti evidenziati grazie alla nuova ricerca

Questa ricerca ha testato il prodotto prima sugli animali e poi sull’uomo, risultando efficace in ogni caso. Secondo quanto dichiarato dagli studiosi, i capelli sono migliorati sia sotto il profilo estetico sia in merito a tutte le reazioni chimiche e fisiche che ne permettono la crescita. Per non parlare poi della miglior resistenza degli stessi ai danni esterni. La pianta in questione, inoltre, si è rivelata completamente atossica per le altre parti del corpo umano.

Questo perché la scoperta si focalizza sulla capacità che la pianta in questione avrebbe circa la stimolazione del bulbo pilifero, elemento che potrebbe a suo modo contrastare anche la perdita del capello. Si tratta di una grande scoperta, in quanto rappresenta un’alternativa naturale in grado di ottenere gli stessi risultati che molte volte possono essere raggiunti solamente con i farmaci.