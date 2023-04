L’AI integrata nella cosmesi per lo studio della pelle

Haut.AI, un’azienda specializzata nell’intelligenza artificiale per l’analisi della pelle, dei capelli e del benessere, ha appena annunciato la sua nuova tecnologia AI generativa per la modellazione delle condizioni della pelle – SkinGPT. Questa innovazione nel settore della bellezza utilizza l’intelligenza artificiale per creare immagini sintetiche e applicare le condizioni della pelle ai dati delle immagini in ingresso. SkinGPT consente agli utenti di caricare le proprie foto e di applicare l’intelligenza artificiale per simulare il cambiamento della pelle nel tempo con l’uso di determinati prodotti per la cura. SkinGPT consente la prima prova virtuale di prodotti per la cura della pelle con simulazioni fotorealistiche e supporto scientifico. I contenuti generati da SkinGPT colmano il divario tra le aspettative dei consumatori e gli effetti dei prodotti, visualizzando i benefici cosmetici a lungo termine. Lo strumento è destinato ai marchi di bellezza e ai rivenditori, che possono implementarlo nel loro e-commerce. Possono educare i consumatori sui cambiamenti che la pelle potrebbe subire utilizzando (o non utilizzando) determinati prodotti. La tecnologia specifica di Haut.AI utilizza simulazioni basate sulle indicazioni cliniche dei prodotti per garantire l’accuratezza. SkinGPT di Haut.AI sensibilizza anche sugli effetti negativi che fattori ambientali come allergeni, insolazione solare e inquinamento hanno sulla pelle. Questi fattori possono influenzare la pelle a lungo termine, causando infiammazioni prolungate, ma i consumatori spesso non sono consapevoli delle conseguenze: SkinGPT aiuta a visualizzare i loro effetti nel corso dei mesi e degli anni e a mostrare perché vale la pena adottare misure preventive.

“L’intelligenza artificiale generativa è onnipresente e la bellezza non dovrebbe restare indietro. Sono orgogliosa che Haut.AI sia la prima a introdurre l’IA generativa per la cura della pelle. La nostra tecnologia educa i consumatori e consente loro di ottenere trasparenza sugli effetti promessi dai marchi di bellezza. SkinGPT è solo all’inizio, per facilitare ulteriormente la ricerca e lo sviluppo attraverso le immagini sintetiche e per raggiungere nuovi traguardi nel settore della bellezza. Siamo impegnati a spingere i confini dell’IA nella cura della pelle e SkinGPT è la prova della nostra continua ricerca”, ha commentato Anastasia Georgievskaya, cofondatrice e CEO di Haut.AI. SkinGPT di Haut.AI combina trasformatori generativi pre-addestrati, modelli di diffusione, GAN e modelli classici di computer vision, consentendo la creazione di immagini fotorealistiche. Vengono utilizzate tecniche di conversione da immagine, utilizzando modelli di computer vision per la valutazione della pelle e la generazione di immagini.