Giornata no per i capelli? La colpa è dei vostri geni

Un nuovo studio sul Journal of Investigative Dermatology ha svelato i “misteri” dei vortici del cuoio capelluto. Cosa determina la loro direzione, ad esempio? Sono singoli o doppi? Girano in senso orario o antiorario? Queste caratteristiche sono tutte già trascritte nel nostro DNA.

Diverse varianti genetiche per decidere la direzione dei capelli e molto altro

Questo studio ha coinvolto più di 4,000 individui cinesi, esaminando il loro DNA per capire come i geni influenzino i vortici dei capelli. Il ricercatore principale Sijia Wang, dello Shanghai Institute of Nutrition and Health, Chinese Academy of Sciences, ha spiegato: “Sappiamo molto poco sul perché del nostro aspetto. Il nostro gruppo ha cercato i geni alla base di vari tratti interessanti dell’aspetto fisico, tra cui le impronte digitali, lo spessore delle sopracciglia, la forma del lobo dell’orecchio e la curvatura dei capelli. L’arricciatura dei capelli è uno dei tratti che ci ha incuriosito. L’opinione prevalente era che la direzione dei riccioli fosse controllata da un singolo gene, con un’eredità mendeliana. Tuttavia, i nostri risultati dimostrano che la direzione della ciocca è influenzata dagli effetti cumulativi di più geni, suggerendo un’eredità poligenica“. Queste potrebbero sembrare semplici curiosità, ma in realtà, questi piccoli dettagli possono raccontarci molto sulla biologia umana. I risultati sono sorprendenti. Contrariamente all’idea precedente di un solo gene responsabile dei vortici, questo studio ha scoperto che diverse varianti genetiche lavorano insieme per determinare la direzione dei capelli. Come una squadra ben affiatata, questi geni collaborano in modo complesso. Nello specifico, ricercatori hanno identificato quattro varianti genetiche. Questo potrebbe voler dire che questi geni influenzino le cellule dei follicoli piliferi, e potrebbero persino avere un impatto sulla forma del cranio. E c’è di più: alcune relazioni tra i modelli di vortici e lo sviluppo neurologico potrebbero portare a nuove scoperte mediche.