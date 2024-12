Pesci zebra e lucertole sono capaci di trasformare le loro cellule di supporto in cellule sensoriali per ripristinare l’udito dopo un danno. Un nuovo studio condotto da scienziati del dipartimento di cellule staminali della USC ha rivelato come alcuni animali soprattutto i pesci zebra e le lucertole, possano in qualche modo rigenerare il loro udito andando a riattivare i regolatori genici dormienti.

Una scoperta molto interessante quella di cui stiamo parlando che fornisce delle informazioni su quelli che sono i meccanismi che potrebbero essere utili per guarire gli esseri umani dalla perdita dell’udito e disturbi dell’equilibrio. Ecco cosa hanno svelato i ricercatori.

Pesci zebra e lucertole: il ruolo delle cellule sensoriali e di supporto nella rigenerazione dell’udito

Lo studio in questione è stato guidato da Tuo Shi, Ksenia Gnedeva e Gave Crump della Keck School of Medicine dell’USC e si è concentrato su due tipi di cellule critiche dell’orecchio interno. Quali? Parliamo delle cellule sensoriali che hanno la funzione di rilevare il suono e poi ancora le cellule di supporto che invece agiscono come supporto funzionale e strutturale.

I ricercatori hanno individuato qualcosa che si è rivelato davvero molto interessante, ponendo l’attenzione sul fatto che le specie rigenerative possono tranquillamente trasformare le loro cellule di supporto in cellule sensoriali in modo da andare a ripristinare l’udito dopo aver subito un danno. A svelare il risultato di questo studio è stato Gave Crump, ecco le sue parole rilasciate in una dichiarazione:

Confrontando due diversi vertebrati rigenerativi, il pesce zebra e le lucertole, con vertebrati non rigenerativi come i topi, abbiamo scoperto qualcosa di fondamentale nel modo in cui le cellule sensoriali possono essere sostituite per ripristinare l’udito in alcuni vertebrati.

Secondo i ricercatori in questione, queste specie di animali ovvero pesci zebra e lucertole, hanno un genoma capace di permettere la rigenerazione in modo così straordinario.