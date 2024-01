Google introduce Chrome 121: il browser avrà nuove funzionalità sperimentali che funzionano con l’IA

Google ha rilasciato oggi una nuova versione del suo browser web Chrome. Google Chrome 121 Stable è ora disponibile e già in distribuzione. L’aggiornamento del browser risolve diversi problemi di sicurezza e introduce diverse nuove funzionalità, tra cui due nuove funzioni di intelligenza artificiale: Organizzatore di schede e Creazione di temi AI.

L’aggiornamento per tutti

La maggior parte delle installazioni di Chrome riceve l’aggiornamento automaticamente. Gli utenti che non vogliono aspettare possono selezionare Menu > Guida > Informazioni su Google Chrome o caricare direttamente chrome://settings/help per eseguire un controllo manuale dell’aggiornamento. Chrome scarica e installa automaticamente la nuova versione. Dopo l’installazione dell’aggiornamento, nella pagina Informazioni su Chrome dovrebbe comparire una delle seguenti versioni (a seconda del sistema operativo):

Chrome per Mac e Linux: 121.0.6167.85

Chrome per Windows: 121.0.6167.85 o 121.0.6167.86

Google Chrome 121: le correzioni di sicurezza

Google Chrome 121 include patch per 17 problemi di sicurezza. Google, sul blog ufficiale di rilascio di Chrome, ne elenca la maggior parte, ma non tutti. Le vulnerabilità elencate descrivono problemi classificati come alti, medi e bassi. Si tratta di un aggiornamento diverso da quello di Chrome 120 punti della scorsa settimana, che ha risolto una vulnerabilità 0-day del browser. Questo problema sarà risolto anche sui dispositivi che non sono stati aggiornati dopo il rilascio della scorsa settimana.

Chrome 121: nuove funzionalità

Google sta dando a Chrome 121 un refresh con l’integrazione dell’ AI. L’azienda ha lanciato in Chrome due dei tre strumenti di intelligenza artificiale generativa che aveva rivelato qualche tempo fa sul suo blog The Keyword. Tra questi il Tab Organizer, ovvero l’organizzatore di schede e la creazione di temi di intelligenza artificiale.

Tab Organizer

La funzione Tab Organizer può suggerire e creare gruppi di schede nel browser in base agli URL e ai titoli dei siti web. Al momento la funzione è disponibile solo per un numero limitato di utenti registrati negli Stati Uniti.

Se è disponibile, è possibile fare clic con il tasto destro del mouse su una scheda e selezionare l’opzione “Organizza schede simili” per consentire all’intelligenza artificiale di suggerire i siti aperti che ritiene possano costituire un ottimo gruppo. Spetta comunque all’utente creare il gruppo, in quanto è necessario fare clic sul pulsante “crea gruppo” che la funzione Tab Organizer di Chrome visualizza dopo l’analisi.

Gli amministratori possono configurare il criterio TabOrganizerSettings per controllare la funzione nelle versioni future di Chrome. Supporta i seguenti valori:

0 = Abilita la funzione e invia i dati per contribuire a migliorare i modelli di intelligenza artificiale.

1 = Abilita la funzione ma non invia dati per contribuire a migliorare i modelli di IA

2 = Disabilita completamente la funzione

Creazione di temi di intelligenza artificiale

La seconda funzione AI introdotta in Chrome 121 aggiunge al browser la creazione di temi AI. Anche in questo caso, la funzione è disponibile solo per un numero limitato di utenti che hanno effettuato l’accesso al browser. Per iniziare, selezionare il link Personalizza Chrome nella pagina Nuova scheda del browser. Una volta caricato, selezionare Cambia tema > Crea con AI. Selezionare un soggetto, un’atmosfera, uno stile e un colore e premere il pulsante Crea per generare una serie di temi. Un clic rende il tema generato il nuovo predefinito del browser Chrome.

Gli amministratori possono configurare il criterio CreateThemesSettings per controllare la funzione nelle versioni future di Chrome. Supporta i seguenti valori:

0 = Abilita la funzione e invia i dati per contribuire a migliorare i modelli di intelligenza artificiale.

1 = Abilita la funzione ma non invia dati per contribuire a migliorare i modelli di IA

2 = Disabilita completamente la funzione

Piccole modifiche in Chrome 121

Una delle piccole modifiche dell’aggiornamento 121 è la rimozione dell’icona del Pannello laterale dalla barra degli strumenti principale di Chrome. L’azienda afferma che gli utenti possono appuntare o rimuovere alcune funzioni direttamente dalla barra degli strumenti, il che “consente un accesso diretto ed efficiente a una serie di pannelli“.

Google continua il suo piano di deprezzamento dei cookie di terze parti. Circa l’1% degli utenti di Chrome dovrebbe avere già disabilitato i cookie di terze parti.

La navigazione sicura standard può richiedere agli utenti la password di un archivio crittografato. Google fa notare che questo aiuta a raccogliere dati aggiuntivi sul download e porta a “verdetti di migliore qualità”. Secondo l’azienda, la password viene utilizzata solo a livello locale e non viene condivisa con Google.

Quando gli utenti fanno clic su link che potrebbero essere gestiti da applicazioni web installate (PWA), Chrome visualizza un chip nella barra degli indirizzi che suggerisce di passare all’applicazione installata. Facendo clic sul chip si apre l’app, se solo una supporta il tipo di link, o l’elenco di tutte le app che lo supportano.