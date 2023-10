Google Maps rivoluziona l’esperienza utente con nuove funzionalità IA

Tra le nuove funzionalità e aggiornamenti di Google è interessante ciò che riguarda Maps con l’ “Immersive View”: grazie all’implementazione di Lens, che consente agli utenti di visualizzare in anteprima ogni fase del viaggio in una vista multidimensionale, sarà possibile usufruire di indicazioni dettagliate e visive insieme a informazioni come traffico simulato e condizioni meteorologiche. Questa funzionalità è in fase di lancio in Francia, Germania, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti già da questa settimana, e nel tempo si estenderà ad altri Paesi.

Lens in Maps è un’altra innovazione che sfrutta l’IA

Gli utenti possono toccare l’icona Lens nella barra di ricerca e sollevare il telefono per ottenere informazioni su bancomat, stazioni di transito, ristoranti, caffetterie e negozi nelle vicinanze. Per i conducenti di veicoli elettrici, Google Maps fornirà ulteriori informazioni sulle stazioni di ricarica, incluso il tipo di stazione e l’ultima volta che è stata utilizzata, per evitare di perdere tempo a raggiungere una stazione di ricarica guasta. Questa funzione è disponibile su Android e iOS. Inoltre, Google Maps utilizzerà l’IA per fornire suggerimenti visivi basati su foto condivise dalla comunità di Google Maps. Questi suggerimenti aiuteranno gli utenti a trovare le attività che vengono cercate di più. risultati tematici per le attività e i ristoranti saranno disponibili a livello globale su Android e iOS nelle prossime settimane. Questi aggiornamenti migliorano ulteriormente la capacità di Google Maps di offrire un servizio di navigazione e ricerca sempre più avanzato.