Telegram 10.12: introdotte più di 15 nuove funzionalità

Telegram 10.12 irrompe sulla scena con un bagaglio di oltre 15 nuove funzionalità, pronte a rivoluzionare l’esperienza di oltre 900 milioni di utenti attivi mensilmente. Un aggiornamento ricco di sorprese che pone al centro profili, canali, gruppi e strumenti di moderazione, in modo da offrire un’esperienza utente personalizzata, coinvolgente e sicura.

Telegram 10.12: vetrine personalizzate e compleanni da ricordare

La sezione “Il mio profilo” si trasforma in una vera e propria bacheca personale, dove è possibile avere una visione completa di come ci si presenta agli altri utenti e modificare rapidamente qualsiasi informazione. Ora, con un pizzico di vanità, è possibile fissare fino a 3 storie in cima alla pagina, scegliendo i propri successi da mettere in mostra o quei simpatici momenti con il gatto in ascensore.

E per non dimenticare mai un compleanno, Telegram 10.12 introduce la possibilità di aggiungere la data di nascita, visibile solo ai contatti per impostazione predefinita. Il giorno del compleanno si trasforma in una festa virtuale, con un banner animato e palloncini che accolgono i visitatori del profilo.

E per gli amici più smemorati, ecco un promemoria speciale: un banner nella chat li avviserà che è il momento di fare gli auguri. Se proprio non riescono a trovare il regalo giusto, nessun problema: con un semplice tocco sul banner potranno inviare un abbonamento a Telegram Premium.

Canali: connessioni più forti e contenuti più coinvolgenti

L’interfaccia di ricerca si arricchisce di una nuova scheda “Canali”, dove trovare quelli già seguiti e scoprire nuovi suggerimenti con argomenti simili. Un modo perfetto per ampliare i propri orizzonti e conoscere nuovi creatori di contenuti.

Per i possessori di canali, la visibilità è aumenta: è possibile aggiungere il canale alla pagina del proprio profilo, mostrando un’anteprima dettagliata dell’ultimo post e indirizzando i visitatori al proprio progetto personale, portfolio online o blog aziendale con un semplice tocco.

I collezionisti di username unici possono finalmente gioire: ora è possibile collegarli al proprio account o ai propri canali Telegram, elencando i nomi extra nella pagina del profilo. E per un tocco di esclusività, i canali con reazioni multiple possono impostare un numero massimo di tipi di reazioni per i post, garantendo un ordine armonioso e coerente.

Telegram 10.12: condivisione flessibile e senza limiti, messaggi inoltrati

Condividere la propria posizione in tempo reale diventa ancora più semplice. Ora è possibile impostare la durata della condivisione, scegliendo tra opzioni predefinite o un periodo personalizzato. Inoltre, per rimanere in contatto con amici e familiari per periodi prolungati, c’è la nuova opzione di condivisione illimitata. Questa permette di seguire i propri spostamenti fino a quando non si decide di disattivarla manualmente.

Le nuove impostazioni di Telegram 10.12 per le notifiche permettono anche di gestire con precisione le notifiche per le reazioni ai messaggi e alle storie. Niente più notifiche a raffica o reazioni perse: ora è possibile scegliere quali e da chi ricevere le notifiche.

I messaggi inoltrati ora mostrano la foto profilo dell’utente da cui provengono, rendendo più facile identificare la fonte e seguire le conversazioni inoltrate. E per i più creativi, i sondaggi si arricchiscono di emoji animate e personalizzate, rendendoli più divertenti, coinvolgenti e in grado di catturare l’attenzione degli utenti.

Strumenti di moderazione potenziati: il controllo nelle mani degli amministratori

Nei gruppi, gli amministratori possono finalmente tirare un sospiro di sollievo. Selezionare più messaggi e eseguire azioni di moderazione multiple contemporaneamente è ora possibile, grazie a un nuovo menu con pulsanti individuali per ogni utente e azione.

Massima efficienza e controllo per garantire un ambiente sicuro e ordinato per tutti i membri del gruppo. E per i gruppi con più di 200 membri, entra in gioco il filtro antispam aggressivo, in grado di individuare e limitare automaticamente gli utenti problematici.

La sezione Azioni recenti consente agli amministratori la visualizzazione degli eventi più importanti accaduti nella chat nelle ultime 48 ore, tipo i messaggi eliminati o modificati e l’attività degli altri amministratori.

Altre novità e informazioni utili di Telegram 10.12

Ecco altre novità di Telegram 10.12:

Telegram Premium permette di nascondere le inserzioni nei canali, con la possibilità di attivarle per supportare i canali preferiti.

nei canali, con la possibilità di attivarle per supportare i canali preferiti. La Modalità Stealth per le storie può essere attivata dalla lista chat per visualizzare le storie in modo anonimo.

per le storie può essere attivata dalla lista chat per visualizzare le storie in modo anonimo. Nei gruppi con topic , è possibile passare al successivo topic non letto.

, è possibile passare al successivo topic non letto. L’app Desktop supporta l’ Apertura rapida per i siti web.

supporta l’ per i siti web. Un nuovo sistema di ricompense per i proprietari dei canali condivide il 50% dei ricavi delle inserzioni.

Una piattaforma in continua evoluzione

Telegram 10.12 rappresenta un passo importante per l’evoluzione della piattaforma, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più completa, personalizzabile e sicura. Un aggiornamento ricco di novità da parte di una piattaforma in continua evoluzione, attenta alle esigenze dei propri utenti e pronta a offrire un’esperienza sempre più completa, personalizzabile e sicura.

Le oltre 15 nuove funzionalità introdotte in Telegram 10.12 rappresentano un passo importante in questa direzione, confermando la leadership nel panorama della messaggistica istantanea.