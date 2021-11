La Ruota del Tempo: nuovi character poster ufficiali della serie Amazon Prime Video

Dopo i character poster pittorici de La Ruota del Tempo, visti l’altra settimana, è ora il turno di locandine dei personaggi dallo stile più moderno, in cui i protagonisti sono ripresi in primo piano. Ve li proponiamo in doppia versione, originale e italiana.

Abbiamo sentito che i fan de La Ruota Del Tempo sono in super hype quindi abbiamo deciso di farvi conoscere tutti i personaggi 📺 #TheWheelOfTime #LaRuotaDelTempo

🎭 #Moiraine #Lan #Nynaeve pic.twitter.com/0XNkFt6qlX — Prime Video Italia (@PrimeVideoIT) November 4, 2021

I poster sono dedicati a Mat, “il furfante beffardo”, Perrin, “l’attento fabbro”, Egwene, “il prodigioso protetto”, Rand, “il contadino riluttante”, Nynaeve, “l’ostinata sapienza”, Lan “lo stoico guardiano” e Moiraine, “la misteriosa Aes Sedai”, con l’aggiunta, rispetto alla scorsa volta, di un ritratto dedicato a Logain, l’autoproclamato Drago Rinato.

We heard our #TheWheelOfTime fans are into weaves, so we decided not to hide them this time. #Moiraine #Lan #Nynaeve pic.twitter.com/iSruNd4ZFt — Amazon Prime Video UK (@primevideouk) November 4, 2021

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, per poi essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

Leggi anche: