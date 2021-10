La Ruota del Tempo a Lucca Comics & Games 2021: il fotoreportage

Nella Cornice del Lucca Comics & Games 2021 ci sono svariate mostre, panel e incontri a cui assistere. Di seguito vi riportiamo i contenuti dello spazio allestito presso la Casa del Boia di Lucca da Prime Video dedicata alla nuova serie La Ruota del Tempo basata sugli omonimi romanzi bestseller di Robert Jordan.

Presso la Casa del Boia in via dei Bacchettoni, posto nei pressi del baluardo San Salvatore e aderente al vecchio torrione semi circolare cinquecentesco, potrete vedere in anteprima alcuni estratti del primo episodio, costumi di scena e creare un video ricordo con le atmosfere della serie.

La location utilizzata fu per molti secoli l’abitazione dell’esecutore delle pene capitali e questo sia durante la Repubblica di Lucca, che durante i successivi Principato di Lucca e Piombino e Ducato di Lucca.

I visitatori del Lucca Comics & Games possono avere un assaggio del mondo de La Ruota del Tempo per poi vedere alcune scene del primo episodio. Possono inoltre immergersi nelle atmosfere della serie grazie a un doppio green-screen e vedere i costumi originali de La Ruota del Tempo.

I primi tre episodi de La Ruota del Tempo saranno disponibili su Prime Video dal 19 novembre, con un nuovo episodio ogni venerdì a seguire, fino al finale di stagione il 24 dicembre.

La Ruota del Tempo è una delle serie fantasy più conosciute e durature di tutti i tempi ed è stata adattata per la TV dall’executive producer/showrunner Rafe Judkins. La storia presenta centinaia di personaggi e punti di vista, ma si concentra principalmente sulle gesta di tre ragazzi: Rand al’Thor, Matrim Cauthon e Perrin Aybara.

Il primo libro, The Eye of the World, è uscito 30 anni fa nel 1990 e la serie è stata finalmente adattata per lo schermo. Amazon sta prendendo l’iniziativa, dando vita alla visione di Jordan. I dettagli sono lentamente trapelati dall’annuncio, come alcuni membri del cast e persino un paio di teaser trailer, oltre ora al poster ufficiale del teaser.

La prima stagione sarà composta da otto episodi con quattro diversi registi. Uta Briesewitz dirigerà i primi due, Wayne Yip il terzo e il quarto episodio, Salli Richardson-Whitfield il quinto e il sesto e Ciaran Donnelly gli ultimi due episodi.

La Ruota del Tempo è nota, in parte, per la sua incredibile varietà di personaggi. Amazon ha rivelato il cast principale guidato da Rosamund Pike nei panni della mistica Moiraine Damodred, membro dell’ordine delle Aes Sedai. Le Aes Sedai sono donne che brandiscono l’Unico Potere e servono come magie della Ruota del Tempo: gli uomini che usano la magia vengono braccati e catturati.