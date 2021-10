La Ruota del Tempo: i character poster ufficiali della serie Amazon Prime Video

Moiraine e gli altri protagonisti di La Ruota del Tempo campeggiano sui nuovissimi character poster della serie in arrivo su Amazon Prime Video.

Sette character poster dal tocco pittorico sono stati lanciati oggi da Amazon Prime Video per pubblicizzare La Ruota del Tempo, l’atteso serial in arrivo sulla piattaforma il 19 novembre con la prima puntata.

Questi nuovi dipinti svelano parti nascoste dei nostri sette eroi.Saranno pronti per l'avventura che inizierà il 19 novembre? E tu?#LaRuotaDelTempo #TheWheelOfTime Posted by Amazon Prime Video on Friday, October 29, 2021

I poster sono dedicati a Mat, “il furfante beffardo”, Perrin, “l’attento fabbro”, Egwene, “il prodigioso protetto”, Rand, “il contadino riluttante”, Nynaeve, “l’ostinata sapienza”, Lan “lo stoico guardiano” e Moiraine, “la misteriosa Aes Sedai”. Potete trovare le versioni inglesi sull’account Twitter ufficiale.

La serie di romanzi a cui si ispira la serie è stata ideata e iniziata da Robert Jordan, per poi rimanere incompiuta per lungo tempo a causa del decesso dell’autore, per poi essere infine completata da Brandon Sanderson con gli ultimi tre libri.

Nel cast della serie ritroviamo Nynaeve al’Meara (Zoë Robins), Matrim Cauthorn (Barney Harris), Lan Mandragoran (Daniel Henney), Moiraine Damodred (Rosamund Pike), Egwene al’Vere (Madeleine Madden), Perrin Aybara (Marcus Rutherford) e Rand al’Thor (Josha Stradowski).

