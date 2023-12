Reacher 2: il video anteprima annuncia la terza stagione

Ecco il video sneek peak, con un estratto di Reacher 2, in cui si annuncia anche il rinnovo per la terza stagione.

Durante il panel di Prime Video che si è svolto durane il CCXP di São Paulo in Brasile, è stato mostrato un video sneek peak dedicato a Reacher 2, che ha anche portato all’annuncio della terza stagione della serie.

Ecco il video.

La seconda stagione di Reacher inizia con Jack Reacher (Alan Ritchson) che riceve un messaggio in codice che informa che i membri della sua ex unità dell’esercito americano, la 110a MP Special Investigations, sono stati misteriosamente e brutalmente assassinati uno per uno. Reacher perciò si riunisce con tre dei suoi ex compagni di squadra per indagare. Insieme indagheranno su un mistero che ha la posta in gioco veramente alta.

L’annuncio della terza stagione di Reacher avviene poco prima che venga lanciata la seconda stagione sulla piattaforma Prime Video. Le nuove puntate della serie TV saranno disponibili a partire dal 15 dicembre.

Ricordiamo che la serie TV è tratta dalla serie di libri dedicati a Jack Reacher, realizzati da Lee Child. Il primo romanzo della serie è stato pubblicato nel 1997 (in Italia è arrivato nel 2000), con il titolo Zona Pericolosa.