The Bad Guy rinnovato per una seconda stagione su Prime Video

Prime Video ha annunciato oggi il rinnovo, per una seconda stagione, della serie Original italiana The Bad Guy, con Luigi Lo Cascio e Claudia Pandolfi, a cui si unirà per questa nuova stagione anche Stefano Accorsi. Con loro nel cast anche Selene Caramazza, Giulia Maenza e Antonio Catania. Le riprese della seconda stagione si sono svolte nel Lazio, in Emilia Romagna e in Sicilia.

La prima stagione di The Bad Guy, acclamata da pubblico e critica, ha raccontato l’incredibile storia di Nino Scotellaro (Lo Cascio), integerrimo pubblico ministero siciliano che, dopo la condanna per mafia, decide di mettere a segno un machiavellico piano di vendetta, diventando il “bad guy” in cui è stato ingiustamente trasformato. Questa seconda stagione torna come un ponte tra passato e futuro, tra i fantasmi di rimpianti e rimorsi e il desiderio di una nuova, irraggiungibile vita, in un racconto che unisce il crime con la dark comedy.

Diretta da Giuseppe G. Stasi e Giancarlo Fontana, creata da Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, e scritta da Fortunata Apicella, Giacomo Bendotti, Giordana Mari, Ludovica Rampoldi, Davide Serino e Giuseppe G. Stasi, la seconda stagione di The Bad Guy è prodotta da Nicola Giuliano, Francesca Cima, Carlotta Calori, Viola Prestieri di Indigo Film in coproduzione con Amazon MGM Studios, in associazione con il distributore internazionale FIFTH SEASON e in collaborazione con Rai Cinema, che per la prima volta trasmetterà una serie originale Prime Video sulla televisione lineare. La seconda stagione di The Bad Guy debutterà in Italia su Prime Video nel 2025, e successivamente sarà trasmessa da Rai che manderà in onda anche la prima stagione in chiaro. Le vendite internazionali nel resto del mondo, sia della prima che della seconda stagione, saranno gestite da FIFTH SEASON.

La seconda stagione di The Bad Guy ricomincia dal punto esatto in cui abbiamo lasciato i nostri protagonisti. E li segue nella loro lenta discesa in quella voragine in cui Bene e Male, Buoni e Cattivi si mescolano tra loro al punto da apparire indistinguibili. Il sapore giocoso e ironico della prima stagione persiste, ma nel lavoro di scrittura fatto assieme abbiamo deciso di virarlo gradualmente su una tonalità più intimista, emotiva e tragica. Se ci trovassimo davanti alla partitura di una Messa da Requiem, The Bad Guy sarebbe il Lacrimosa.

hanno raccontato Giuseppe G.Stasi e Giancarlo Fontana.

Siamo felicissimi di riportare al pubblico The Bad Guy, e di vedere che direzione prenderà questo geniale intreccio nella seconda stagione. Questa serie offre un racconto innovativo e accattivante, un cast straordinario – che anche in questa stagione riserverà altre bellissime sorprese – un team creativo e produttivo di grandissimi talenti, e un entusiasmante approccio che sperimenta con i generi rivoluzionandoli.

ha commentato Nicole Morganti, head of Originals, Italy & Southern Europe, Prime Video.

Siamo sempre alla ricerca di modi nuovi per sperimentare con il nostro approccio alla distribuzione, e la collaborazione con Indigo Film, Rai Cinema e FIFTH SEASON segna un passo avanti nel nostro rapporto con l’industria italiana e con le produzioni del nostro paese. Non vediamo l’ora di condividere questa nuova stagione col nostro pubblico dopo l’entusiastica accoglienza che ha riservato all’innovativo stile narrativo della prima stagione.

ha affermato Marco Azzani, Country Managing Director di Prime Video Italia.

La seconda stagione di The Bad Guy rappresenta un’importante sfida produttiva anche per la responsabilità di essere all’altezza di una prima stagione che è stata così amata da pubblico e critica. Siamo entusiasti del lavoro creativo del nostro preziosissimo team di scrittura e dell’immaginario visivo che i registi stanno realizzando per rilanciare il racconto. Tutto lo sforzo produttivo mira a rendere possibile la visione degli autori per dare alla serie una fortissima e peculiare identità, che speriamo riesca a sorprendere, spiazzare e divertire gli spettatori così come succede ogni giorno a tutti coloro, talent, reparti tecnici e artistici, che ci stanno accompagnando in questo incredibile viaggio.

ha dichiarato Nicola Giuliano, Indigo Film.

Jennifer Ebell, EVP of EMEA Sales and Acquisitions di FIFTH SEASON, ha aggiunto:

The Bad Guy innova il genere “storie di mafia” con un concept fresco e originale in cui un protagonista fondamentalmente buono subisce una trasformazione per diventare un cattivo e trovare giustizia e vendetta. Questa serie complessa, avvincente e divertente offre un soggetto contemporaneo e un cast di prima classe, che ne fanno lo show italiano migliore che abbiamo visto negli ultimi anni. The Bad Guy è esattamente ciò che i buyers cercano in questo momento, e in questa nuova collaborazione strategica con Amazon, non vediamo l’ora di riportare questa serie di grande successo al pubblico internazionale.

Tutti i sei episodi della prima stagione di The Bad Guy sono già disponibili in esclusiva su Prime Video in Italia, in attesa di avere notizie sulla data d’arrivo della seconda.

Leggi anche: