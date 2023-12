Good Omens: confermata la terza e ultima stagione su Prime Video

Oggi Prime Video ha annunciato il rinnovo per la terza e ultima stagione di Good Omens, la serie amata dal pubblico di tutto il mondo e tratta da “Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch“, romanzo di Terry Pratchett e Neil Gaiman noto in italiano anche come “Buon Apocalisse a tutti!“. La prossima stagione darà vita a una conversazione fortuita avvenuta quasi trentacinque anni fa tra Neil Gaiman e il compianto Terry Pratchett, in cui venne delineato “cosa sarebbe accaduto dopo” ai meravigliosi personaggi del mondo del loro romanzo best-seller internazionale.

We are ineffably elated to confirm that Good Omens will return for a third season! This calls for a round of hot chocolate and sweet treats! Posted by Good Omens on Thursday, December 14, 2023

Good Omens ha tutte le caratteristiche di una commedia intelligente, spiritosa e divertente che non solo ha avuto successo su Prime Video, ma che ha anche reso la ‘moralità’ divertente e adatta allo schermo grazie all’immensa creatività di Neil e Terry. L’ultima stagione sarà sicuramente ricca della stessa energia dinamica che i nostri clienti di tutto il mondo hanno imparato ad apprezzare.

ha spiegato Vernon Sanders, head of television, Amazon MGM Studios.

Neil Gaiman ha poi dichiarato:

Sono così felice di poter finalmente dare una conclusione alla storia che Terry e io avevamo progettato nel 1989 e nel 2006. Terry era convinto che se avessimo realizzato la serie di Good Omens, avremmo potuto portare la storia fino alla fine. La prima stagione era incentrata sull’evitare l’Apocalisse, su profezie pericolose e sulla fine del mondo. La seconda stagione è stata dolce e delicata, anche se avrebbe potuto finire meno felicemente di quanto un angelo e un demone avrebbero potuto sperare. Ora, nella terza stagione, affronteremo ancora una volta la fine del mondo. I piani per l’Apocalisse stanno andando male. Solo Crowley e Azraphel, lavorando insieme, possono sperare di rimettere le cose a posto. E non si parlano.

Rob Wilkins, executive producer di Good Omens, ha affermato:

Siamo lieti di vedere Crowley e Azraphel ritornare dopo averci spezzato il cuore durante la seconda stagione. Sarà una vera gioia vedere il pluripremiato duo David [Tennant] e Michael [Sheen] riunirsi. Vorremmo solo che Terry fosse qui per godersi il viaggio con noi.

Josh Cole, head of comedy, BBC Studios Comedy Productions, ha dichiarato:

È una gioia rara riproporre questo show unico e meraviglioso. Il mondo creato da Neil Gaiman e Terry Pratchett ha entusiasmato milioni di persone in tutto il mondo e siamo lieti di offrire a quei fan il finale avvincente di una storia iniziata 35 anni – e diversi millenni – fa.

La prima stagione di Good Omens ha debuttato a livello mondiale come limited series su Prime Video a maggio 2019 ed è diventata un successo globale. Ciò ha portato al rinnovo della serie per una seconda stagione, che ha debuttato a luglio 2023, esplorando storie che andavano oltre il materiale originale alla base della serie per raccontare la sorprendente amicizia tra Azraphel (Michael Sheen), un angelo pignolo e commerciante di libri rari, e il demone dalla vita frenetica, Crowley (David Tennant). Le riprese della stagione finale del drama comedy-fantasy inizieranno presto in Scozia e debutteranno su Prime Video in oltre 240 Paesi e territori nel mondo.

Neil Gaiman sarà ancora executive producer, autore e showrunner. Rob Wilkins di Narrativia, che rappresenta la proprietà di Terry Pratchett, e Josh Cole, head of comedy BBC Studios Productions, saranno anche executive producer. Good Omens è basato sull’amatissimo romanzo Good Omens: The Nice and Accurate Prophecies of Agnes Nutter, Witch (Good omens. Le belle e accurate profezie di Agnes Nutter, strega) di Terry Pratchett e Gaiman. La nuova stagione è prodotta da Amazon MGM Studios, BBC Studios Productions, Blank Corporation e Narrativia. Con questo annuncio, Amazon MGM Studios continua il suo rapporto con Gaiman, che intrattiene un accordo di prelazione con lo studio, che include la serie in prossima uscita Anansi Boys.

Leggi anche: