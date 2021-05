Venom: La Furia Di Carnage, i Funko POP! del cinecomic

Sono stati rivelati i Funko POP! dedicati a Venom: La Furia Di Carnage, cinecomic con Tom Hardy e Woody Harrelson. Al momento sono disponibili solo due vinyl figure raffiguranti i due simbionti che si scontreranno nel film che arriverà prossimamente.

Le due figure vedono Venom e Carnage entrambi con il loro caratteristico “sorriso” e la mostruosa lingua che esce fuori. Saranno disponibili a partire da agosto 2021. Inoltre negli USA sarà disponibile anche la versione Jumbo Size di Carnage in esclusiva da Walmart. Al momento non sappiamo se arriverà anche in Italia.

Venom: La Furia Di Carnage è diretto da Andy Serkis arriverà al cinema in autunno e vedrà Tom Hardy tornare nei panni del reporter Eddie Brock ed esplorerà il suo rapporto con il simbionte alieno Venom. In questa nuova avventura i due dovranno vedersela con il serial killer Cletus Kasady, che entrerà in simbiosi con il letale Carnage. Nel film ci saranno anche Michelle Williams, che interpreta nuovamente il personaggio di Anne Weying, e Naomie Harris.

In attesa di poter vedere il cinecomic, vi ricordiamo che Sony Pictures ha diffuso il trailer ed un nuovo poster. Inoltre LEGO ha presentato il set raffigurante la testa del simbionte.