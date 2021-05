Venom – La furia di Carnage: il poster con la data d’uscita

Il poster ufficiale di Venom – La furia di Carnage ha stabilito ufficialmente la data d’uscita del lungometraggio, almeno quella americana. Stiamo parlando del 24 settembre, data considerata dalla Sony Pictures utile per portare al cinema il nuovo capitolo su Venom.

Qui sotto potete vedere il poster ufficiale di Venom – La furia di Carnage.

Sony ha deciso di posticipare l’uscita al cinema di Venom 2: Let There Be Carnage (Venom: La furia di Carnage il titolo in italiano). Il film, diretto da Andy Serkis, secondo quanto stabilito dal trailer uscito in italiano, arriverà in autunno.

Protagonista del sequel è nuovamente Tom Hardy, che interpreta il popolarissimo antieroe della Marvel alimentato dal simbionte. Nel cast troviamo anche Michelle Williams, che interpreta nuovamente il personaggio di Anne Weying, Naomie Harris e Woody Harrelson nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Il successo del primo film di Venom ha spinto Sony a sviluppare altri spin-off sui cattivi di Spider-Man, ma il titolo più atteso è proprio quello di Venom 2, film pubblicizzato anche nella scena post-credit dell’originale, dove è apparso Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady per stuzzicare i fan, che ora aspettano la prossima apparizione di Carnage.

Il film è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment.