Venom: La Furia Di Carnage – Il trailer ufficiale del film

Online è appena stato pubblicato il trailer di Venom: La Furia Di Carnage, il nuovo lungometraggio della Sony dedicato al character Marvel interpretato da Tom Hardy. Nel filmato possiamo ritrovare il mix di umorismo, azione e suspense del primo film, condito con una punta di horror offerta dalla presenza di Carnage.

Qui sotto trovate il trailer di Venom: la furia di Carnage.

Sony ha deciso di posticipare l’uscita al cinema di Venom 2: Let There Be Carnage (Venom: La furia di Carnage il titolo in italiano). Il film, diretto da Andy Serkis, sarà disponibile in autunno, così come è stato confermato dallo stesso trailer.

Protagonista del sequel è nuovamente Tom Hardy, che interpreta il popolarissimo antieroe della Marvel alimentato dal simbionte. Nel cast troviamo anche Michelle Williams, che interpreta nuovamente il personaggio di Anne Weying, Naomie Harris e Woody Harrelson nel ruolo del villain Cletus Kasady/Carnage.

Il successo del primo film di Venom ha spinto Sony a sviluppare altri spin-off sui cattivi di Spider-Man, ma il titolo più atteso è proprio quello di Venom 2, film pubblicizzato anche nella scena post-credit dell’originale, dove è apparso Woody Harrelson nei panni di Cletus Kasady per stuzzicare i fan, che ora aspettano la prossima apparizione di Carnage.

Il film è prodotto da Sony Pictures e distribuito da Warner Bros. Entertainment.