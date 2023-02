Cocainorso: ecco il Funko POP! tratto dal film

Uscirà domani, 24 febbraio, nelle sale cinematografiche il film Cocainorso, ma, nel frattempo, è già pronto un gadget molto intrigante: Screenrant.com ha rivelato il Funko POP! sull’orso protagonista del lungometraggio.

Ecco l’immagine diffusa.

Il pre-ordine del Funko POP! si potrà fare dal 24 febbraio. Dolly Ahluwalia, SVP dei brand di Funko ha dichiarato:

Una parte dei nostri obiettivi sta nel celebrare dei grandi momenti della cultura pop, e Cocainorso fa parte di tutto questo. Già vedendo il trailer abbiamo capito che si sarebbe trattato di un qualcosa che coglie lo spirito del tempo, ed è per questo che abbiamo contattato la Universal per creare una collezione a riguardo.

La storia vera dietro al film è quella dell’incidente aereo in cui un corriere della droga, nel 1985, perde un carico di cocaina e un orso bruno la mangia, con risultati imprevedibili. Questa dark comedy feroce vede come protagonisti un gruppo stravagante di poliziotti, criminali, turisti e adolescenti che si ritrovano in una foresta della Georgia, dove un predatore enorme di 230 chili ha appena ingerito una quantità impressionante di cocaina e si aggira infuriato in cerca di altra droga… e di sangue.

Cocainorso vede nel cast Keri Russell (The Americans), O’Shea Jackson, Jr. (Straight Outta Compton), Christian Convery-Jennings (Sweet Tooth), Alden Ehrenreich (Solo: A Star Wars Story), Jesse Tyler Ferguson (Modern Family), Brooklynn Prince (Un sogno chiamato Florida), Isiah Whitlock Jr. (BlacKkKlansman), Kristofer Hivju (Game of Thrones), Hannah Hoekstra (Charlie’s Angels, 2019) e Aaron Holliday (Sharp Objects), con la vincitrice dell’Emmy Margo Martindale (The Americans) e il vincitore dell’Emmy Ray Liotta (I molti santi del New Jersey).

Diretto da Elizabeth Banks (Charlie’s Angels, Pitch Perfect 2) da una sceneggiatura di Jimmy Warden (La Babysitter: Killer Queen), Cocainorso è prodotto dai vincitori dell’Oscar Phil Lord e Christopher Miller (Spider-Man: Un nuovo universo, I Mitchells contro le macchine) per Lord Miller, da Elizabeth Banks e Max Handelman (il franchise Pitch Perfect) per Brownstone Productions, da Brian Duffield (Spontaneous) per Jurassic Party Productions e Aditya Sood (Sopravvissuto – The Martian) per Lord Miller. Robin Mulcahy Fisichella, Alison Small e Nikki Baida sono i produttori esecutivi.