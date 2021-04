LEGO Venom: presentato ufficialmente il set raffigurante la testa del simbionte nero

È stata inserita da pochi minuti sul LEGO Shop online il set 76187 LEGO Venom che fa coppia con quello di Carnage visto nei giorni scorsi e che lo replica alla perfezione dato ceh in definitiva si tratta dello stesso modello di fondo per il quale cambia solo il colore.

Il set rappresenta la testa del simbionte Marvel che a differenza di Carnage mostra la classica lingua fuori dai denti e ovviamente è tutto di colore nero senza alcun adesivo.



Il set 18+ è composto da 565 pezzi ed avrà un costo di 60,99 Eur, in arrivo il 26 aprile.

Non è chiaro se sia un pesce d’aprile o un errore, ma è “simpatico” vedere la testa di Venom, categorizzata su LEGO Shop sotto al brand DC e non Marvel.

Di seguito la descrizione del set.

Dimostra la tua abilità nella costruzione e riproduci i tratti e l’inconfondibile dentatura affilata dell’iconico supercriminale Marvel con il set LEGO® Marvel Spider-Man: Venom (76187).

Replica dettagliata da costruire ed esporre

I fan di Venom e dei film di Spider-Man potranno vivere una gratificante esperienza di costruzione mentre ricreano gli autentici e raccapriccianti tratti del simbionte alieno. Le enormi fauci con denti affilati come lame, la lunga lingua serpeggiante e la bassa fronte nera creano un pezzo da esposizione davvero unico. Con l’elegante targhetta fissata alla robusta base, questo eccezionale modello risalterà ulteriormente se esposto insieme ad altre straordinarie creazioni LEGO ispirate ai fumetti.

Kit per la creazione di modelli con mattoncini LEGO®

Concediti una pausa dai ritmi frenetici della quotidianità e riscopri il piacere della costruzione creativa con i set LEGO per adulti. I kit LEGO per adulti, gratificanti da costruire e splendidi da esporre, possono essere fantastici regali di Natale, compleanno o qualsiasi occasione speciale per chiunque ami la creazione di modelli o la cultura dei fumetti.