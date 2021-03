Dottor Stone: il trailer conferma la terza stagione dell’anime

Si è conclusa la seconda stagione dell’anime Dottor Stone, ma non è il finale della serie: un nuovo trailer, sottotitolato in inglese da un utente di Twitter, Aitaikimochi, ha confermato che avremo una terza stagione del progetto! Il video, diffuso proprio al termine della scorsa stagione, mostra ai fan cosa possono aspettarsi per il prossimo anno, insieme a una didascalia di un fan che riporta le seguenti parole:

“La prossima stagione di Dr. STONE è stata confermata! La stagione inizierà dall’arco di Age of Exploration con la costruzione del Perseus! Ecco i miei sottotitoli in inglese per il trailer dell’annuncio! #DrSTONE”.

The next season of Dr. STONE has been confirmed!🌟

The season will start from the Age of Exploration arc with the building of the Perseus! 🚢

Here are my English subs for the announcement trailer! #DrSTONE pic.twitter.com/O4KcBRijnA

