The Spider Within: A Spider-Verse Story – Ecco il cortometraggio su Miles Morales e la salute mentale

Ecco il cortometraggio The Spider Within: A Spider-Verse Story, che mette al centro Miles Morales e la salute mentale.

In attesa della distribuzione di Spider-Man: Beyond The Spider-Verse è stato pubblicato un cortometraggio che si ricollega al film, e che ha il titolo The Spider Within: A Spider-Verse Story. I fan auspicavano si trattasse di una sorta di ponte tra Spider-Man: Across the Spider-Verse e Spider-Man: Beyond The Spider-Verse. Ma l’obiettivo del corto va al di là, ed affronta la questione della salute mentale.

Ecco il filmato.

The Spider Within: A Spider-Verse Story è il cortometraggio inaugurale del nuovo programma LENS (Leading and Empowering New Storytellers) realizzato da Sony Pictures Animation e da Sony Pictures Imageworks. Il programma collega registi emergenti provenienti da gruppi sottorappresentati. In particolare questo corto intende sensibilizzare sulla questione della salute mentale nei giovanissimi.

The Spider Within: A Spider-Verse Story racconta di come Miles Morales faccia fatica a bilanciare le sue responsabilità di adolescente mentre veste i panni dell’amichevole Spider-Man. Perciò, dopo una giornata impegnativa vissuta sotto pressione, Miles ha un attacco di panico che lo costringe a fare i conti con la propria ansia. Il personaggio dovrà imparare che chiedere aiuto può essere altrettanto coraggioso quanto proteggere la sua città.

The Spider Within: A Spider-Verse Story è diretto da Jarelle Dampier ed è scritto da Khaila Amazan, con la produzione affidata ai creatori del programma LENS, Michelle Raimo-Kouyate e David Schulenburg.