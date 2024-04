Spy x Family Code: White arriva anche nei cinema italiani

Il 24 aprile arriverà anche nelle sale italiane, distribuito da Eagle Pictures per Sony Pictures e Crunchyroll, Spy x Family Code: White, nuovissimo film anime tratto dal popolare e divertentissimo manga scritto e illustrato da Tatsuya Endo e recentemente divenuto anche un seguitissimo anime, visionabile proprio su Crunchyroll. La prevendita dei biglietti è già attiva a quest’indirizzo, con UCI Cinemas che ha confermato un’anteprima speciale, il 23 sera, che anticipa l’uscita ufficiale e prevederà anche una sorpresa per gli avventori.

La trama alla base della serie è piuttosto originale e intrigante, e permette all’autore di spaziare tra azione, ironia e quadretti familiari a volte buffi e a volte commoventi:

Chiunque ha un lato nascosto che non mostra agli altri. In un tempo in cui tutto il mondo è intento in una guerra di informazioni, nelle ombre, Ostania e Westalis si trovano ad affrontare una guerra fredda da decenni. La sezione Eastern-Focused Division (WISE) dei servizi segreti di Westalis Intelligence Services ha inviato una sua abile spia, nome in codice Twilight, per una missione segretissima atta a investigare sulle azioni di Donovan Desmond, presidente del Partito di Unità Nazionale, che minaccia il trattato di pace tra le due nazioni. La sua missione è chiamata “Operation Strix.” Consiste nel “formare una famiglia in una sola settimana per infiltrarsi nel contesto sociale della scuola d’alta classe frequentata dal figlio di Desmond”.

“Twilight” prende così l’identità di uno psichiatra, Loid Forger, e inizia a cercare chi formerà con lui una famiglia. Ma Anya, la figlia che ha adottato, si scopre essere in possesso della capacità di leggere la mente altrui, mentre sua moglie Yor è un’assassina! Ognuno di loro ha i propri interessi e vuole tenerli nascosti, iniziano dunque a convivere mentre tengono segrete le proprie vere identità, anche tra loro. La pace del mondo è ora nelle mani di questa novella famiglia, imbarcata in un’avventura colma di sorprese.

Questa è, invece, la sinossi del film, che è ambientato dopo la serie ma non necessita forzatamente di averla vista:

Lui è una spia. Lei è un’assassina. Insieme, Loid e Yor tengono riservata la loro doppia vita, fingendo di essere una famiglia perfetta. Tuttavia, la loro figlia adottiva Anya, una telepate, conosce a loro insaputa gli eccitanti segreti di entrambi. Con la scusa di portare la famiglia a fare un weekend di vacanza invernale, il tentativo di Loid di fare progressi nella sua attuale missione “Operazione Strix” si rivela difficile quando Anya viene erroneamente coinvolta e scatena eventi che minacciano la pace nel mondo!