One Piece: l’anime compie 25 anni e Toei organizza una celebrazione mondiale

Toei Animation è lieta di annunciare che Monkey D. Luffy si prepara a festeggiare il compleanno dell’anime di One Piece in grande stile e con tutti i suoi numerosi fan. Appuntamento per il grande giorno domenica 5 maggio. In questa occasione, enormi gonfiabili di One Piece occuperanno simultaneamente le seguenti principali città d’Europa:

Milano, Italia – Piazza Gae Aulenti

Berlino, Germania – Alexa Mall

Londra, Inghilterra – Outernet, Now Trending

Madrid, Spagna – Principe Pio

Parigi, Francia – Hôtel de la Marine

Oltre ai giganteschi gonfiabili, ad attendere sul posto fan e curiosi ci saranno molte sorprese esclusive da scoprire in ogni città, come un pop-up store a Milano, un’esperienza video immersiva a Londra, una location altamente simbolica a Parigi e tante chicche da trovare a Berlino e Madrid. I fan potranno scattare il loro miglior selfie il 5 maggio e inviarlo a www.luffybirthday2024.com o condividerlo utilizzando l’hashtag #LuffyBirthday2024 su Instagram. La loro foto sarà pubblicata sul sito insieme a quella di molti altri fan di One Piece in tutta Europa.

Come anticipato, in Italia i festeggiamenti avranno luogo a Milano in Piazza Gae Aulenti, dove farà la sua spettacolare apparizione un gigantesco gonfiabile. Oltre a questo, i fan potranno vivere nel capoluogo meneghino un’esperienza unica presso l’originale ed esclusivo pop-up shop ispirato alla filosofia dei Mugiwara Store del Giappone con una tematizzazione realizzata ad hoc per l’Italia. Il pop-up shop avrà sede nella vicina e modaiola Corso Como e sarà aperto dal 5 al 19 maggio, in uno spazio di oltre 300 mq suddiviso in aree tematiche per un percorso di esperienze coinvolgenti.

Per la prima volta in Italia, una best selection di prodotti licenziati in Europa e una corposa ed esclusiva selezione di prodotti portati da Toei Animation in Limited Edition saranno disponibili all’acquisto per tutti i fan della saga. All’interno del pop-up shop si potranno trovare prodotti e gadget inediti, postazioni per divertenti photo opportunity, la tradizionale lotteria in cui saranno messi in palio tutti i giorni numerosi gadget provenienti dal mondo One Piece e molto altro. Tra i partner che saranno presenti all’evento anche i fidati amici di Banpresto, con una vasta selezione di prodotti all’interno dello shop e nell’area Ichibankuji, Funko, e Lucca Comics & Games ancora una volta insieme a Toei Animation Europe per celebrare One Piece e accompagnarci alla grande festa conclusiva che avrà luogo a Lucca (30 ottobre – 3 novembre). Un’occasione unica e imperdibile – e senza precedenti in Italia – per celebrare insieme il compleanno del nostro pirata preferito e festeggiare un grande traguardo per One Piece.

One Piece narra le avventure di Monkey D. Luffy e del suo vivace equipaggio. Accompagnato dai suoi fedeli compagni, il suo obiettivo è diventare il Re dei Pirati e trovare lo One Piece, l’epico tesoro nascosto dal leggendario Re dei Pirati Gol.D.Roger. Al centro di questa storia c’è il tema dell’amicizia, mentre vediamo i personaggi vivere emozionanti avventure e crescere ed evolversi in versioni sempre migliori di sé stessi superando mille difficoltà e sfide. La Ciurma di Cappello di Paglia riesce a superare ogni ostacolo rimanendo unita e, naturalmente, non dimenticando mai di divertirsi lungo il cammino!