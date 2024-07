Il rapporto ‘World Population Prospects 2024’ delle Nazioni Unite offre una visione dettagliata sul futuro demografico globale, presentando dati e previsioni che delineano importanti cambiamenti e tendenze.

Picco demografico anticipato

Secondo il rapporto, la popolazione mondiale raggiungerà il picco entro la metà degli anni ’80, proiettando una crescita da 8,2 miliardi di persone nel 2024 a circa 10,3 miliardi di persone. Questo rappresenta una revisione al ribasso rispetto alle previsioni precedenti, indicando anche una diminuzione del 6% rispetto alle stime fatte un decennio fa.

Fertilità in declino

Un fattore chiave dietro questo trend è il declino della fertilità globale. Le donne oggi hanno in media un figlio in meno rispetto a 30 anni fa. Oltre la metà dei paesi del mondo ha un tasso di fertilità inferiore al livello di sostituzione (2,1 figli per donna), con paesi come Cina, Italia, Corea del Sud e Spagna che mostrano livelli di fertilità “ultrabassa” (meno di 1,4 figli per donna).

Variazioni regionali

Il rapporto identifica differenze significative nei tempi di picco della popolazione tra diverse regioni. Mentre paesi come Cina, Germania, Giappone e Russia hanno già raggiunto il picco nel 2024 e si prevede una diminuzione del 14% della popolazione in questi paesi entro i prossimi trent’anni, altri paesi come Brasile, Iran, Turchia e Vietnam raggiungeranno il picco tra il 2025 e il 2054. Al contrario, paesi come India, Indonesia, Nigeria, Pakistan e Stati Uniti vedranno un aumento della popolazione fino al 2054.

Impatto sull’invecchiamento della popolazione

Uno dei risultati più significativi del rapporto è il previsto aumento della popolazione anziana. Entro la fine del 2050, si prevede che più della metà di tutti i decessi globali avvenga tra le persone di 80 anni o più, segnando un notevole cambiamento rispetto al 1995, quando questo fenomeno era molto meno comune.

Questo rapido cambiamento demografico ha implicazioni profonde per vari settori, inclusi quelli economici, sociali e ambientali. Mentre un rallentamento della crescita demografica può alleviare alcune pressioni ambientali e di risorse, ciò non elimina la necessità di affrontare le sfide associate all’invecchiamento della popolazione e alla distribuzione delle risorse globali.

Il rapporto completo ‘World Population Prospects 2024’ è disponibile sul sito delle Nazioni Unite, fornendo un quadro dettagliato per i decisori politici, gli economisti e gli esperti di politiche sociali che si preparano a gestire il futuro demografico globale.

Tutti i dati relativi al World Population Prospects 2024, compresi il rapporto di sintesi e il set di dati completo, sono disponibili su population.un.org.