Toy Story 5, Tron 3, Oceania, The Mandalorian & Grogu: ecco le date d’uscita

Ecco le date d'uscita di alcuni progetti Disney in arrivo prossimamente sullo schermo: da Toy Story 5 a Tron: Ares, con The Mandalorian & Grogu e Oceania.

La Disney ha comunicato le date d’uscita di alcuni dei suoi titoli più attesi dei prossimi anni. Si tratta di Toy Story 5, Tron: Ares, del live-action su Oceania e di The Mandalorian & Grogu. Tutti questi titoli saranno disponibili tra il 2025 ed il 2026.

Per quanto riguarda Toy Story 5 si tratta di un titolo che arriverà nelle sale cinematografiche il 19 giugno 2026; mentre il live-action su Oceania sarà disponibile dal 10 luglio 2026; The Mandalorian & Grogu arriverà il 22 maggio 2026; infine, Tron: Ares arriverà al cinema il 10 ottobre 2025.

Di alcuni di questi titoli si attendevano da anni degli aggiornamenti. Ad esempio, Tron: Ares è in sviluppo da parecchio tempo, ma il film è entrato in produzione solo di recente.

Mentre per quanto riguarda Toy Story 5 il nuovo capitolo arriverà al cinema a sette anni di distanza dal quarto film, che uscì nel 2019. C’è attesa anche per The Mandalorian & Grogu, che rappresenta l’estensione della serie TV di Lucasfilm che ha ottenuto grande successo sulla piattaforma Disney Plus.

Mentre i Marvel Studios stanno cercando di riassestarsi, mettendo in bilico diversi progetti cinematografici, altri comparti della Casa di Topolino stanno cercando di fare da traino. La Lucasfilm ed i progetti di Star Wars negli ultimi tempi sembrano essere in particolare fermento.