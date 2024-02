X-Men ’97: trailer e poster della serie animata per Disney+

Sono finalmente disponibili il trailer (che vi mostriamo sia in versone originale che in quella doppiata in italiano) e il teaser poster che celebrano il debutto su Disney+ di X-Men ‘97, nuova serie made in Marvel Animation. La nuovissima saga, composta da dieci episodi, arriverà in streaming a partire dal 20 marzo in esclusiva sulla piattaforma streaming, dove è possibile visionare nel frattempo quella originale. X-Men ‘97 rivisita l’epoca iconica degli anni ‘90, mentre gli X-Men, un gruppo di mutanti che usa i propri poteri straordinari per proteggere un mondo che li odia e li teme, vengono messi alla prova come mai prima d’ora, costretti ad affrontare un nuovo futuro pericoloso e inaspettato, dopo l’epico (e malinconico) finale di stagione che ha segnato i fan dell’epoca.

Il cast delle voci nella versione originale include Ray Chase (Ciclope), Jennifer Hale (Jean Grey), Alison Sealy-Smith (Tempesta), Cal Dodd (Wolverine), JP Karliak nel ruolo di Morph, Lenore Zann nel ruolo di Rogue, George Buza nel ruolo di Bestia, AJ LoCascio (Gambit), Holly Chou (Jubilee), Isaac Robinson-Smith (Alfiere), Matthew Waterson (Magneto) e Adrian Hough (Nightcrawler). Beau DeMayo è il caposceneggiatore; gli episodi sono diretti da Jake Castorena, Chase Conley e Emi Yonemura. La serie vanta le musiche dei Newton Brothers, mentre Brad Winderbaum, Kevin Feige, Louis D’Esposito, Victoria Alonso e DeMayo sono i produttori esecutivi della serie.

La serie originale, nota nel nostro paese come “Insuperabili X-Men” è andata in onda originariamente su Fox Kids dall’ottobre del ’92 al settembre del ’97 con ben 75 episodi, e in quasi trent’anni in molti hanno fantasticato su nuove stagioni, visto il cliffhanger lasciato nella quinta. Tuttavia, nel 2000 si decise di svecchiare la formula, sulla scia del primo live action cinematografico, dando così origine a X-Men: Evolution, che durò quattro stagioni ma era un effettivo reboot realizzato secondi i rinnovati canoni di inizio nuovo secolo.

